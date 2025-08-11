Consiliul Concurenţei analizează preluarea Green Port Operator SRL de către Olvia Investments Ltd

Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care Olvia Investments Ltd intenţionează să preia Green Port Operator SRL, societate de proiect prin intermediul căreia se intenţionează realizarea unui terminal de produse lichide în Portul Constanţa.

”Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Olvia Investments Ltd intenţionează să preia Green Port Operator SRL”, anunţă autoritatea de concurenţă.

Olvia Investments Ltd, societate de investiţii care activează pe piaţa de imobiliare în Cipru, face parte din grupul Island Oil Holdings, care se ocupă, în principal, cu furnizarea şi comercializarea combustibililor marini.

Green Port Operator SRL este o societate de proiect prin intermediul căreia se intenţionează realizarea unui terminal de produse lichide în Portul Constanţa.

Conform prevederilor Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă în termen de 20 zile.