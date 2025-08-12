Consiliul Concurenţei extinde investigaţia privind piaţa seminţelor şi produselor pentru protecţia culturilor

Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la mai mulţi distribuitori de seminţe de cultură şi produse pentru protecţia culturilor, în cadrul investigaţiei privind o posibilă înţelegere de fixare a preţurilor şi restricţionare a vânzărilor, conform unui comunicat emis redacţiei.

Potrivit instituţiei, au fost verificate companiile Agrii Romania, Agro-Est Muntenia, Alcedo, Ameropa Grains, Biochem, Chemark ROM, Kwizda Agro Romania, Moldova Farming şi Plantagro-Com.

Investigaţia vizează iniţial politici comerciale implementate de Pioneer Hi-Bred România, DuPont România (actuala Corteva Crop Solutions ROM), Syngenta Agro, Monsanto România şi Maisadour Semences România, cel puţin în relaţia cu distribuitorul Agricover Distribution. În urma analizei, autoritatea de concurenţă a identificat indicii privind implicarea şi a altor distribuitori, motiv pentru care a extins cercetarea.

Consiliul Concurenţei precizează că inspecţiile, autorizate de Curtea de Apel Bucureşti, nu reprezintă o antepronunţare asupra vinovăţiei companiilor, dar sunt necesare pentru clarificarea posibilelor practici anticoncurenţiale. Legea interzice înţelegerile între companii care stabilesc preţuri sau condiţii de tranzacţionare ce limitează concurenţa.