Consiliul de Securitate al ONU a ridicat sancţiunile împotriva preşedintelui sirian

Consiliul de Securitate al ONU a ridicat joi sancţiunile împotriva preşedintelui interimar sirian Ahmed al-Sharaa, o decizie simbolică cu doar câteva zile înainte de vizita istorică a acestuia la Casa Albă, informează AFP.

Ministrul de externe sirian Assad al-Chaibani şi-a exprimat joi "recunoaşterea" faţă de SUA după votul din Consiliul de Securitate al ONU.

"Siria îşi exprimă recunoaşterea faţă de SUA şi ţările prietene pentru sprijinul lor pentru Siria şi pentru poporul său", a declarat Al-Chaibani într-un mesaj publicat pe platforma X.

Ministerul său a afirmat într-un comunicat că rezoluţia Consiliului de Securitate adoptată joi "reflectă încrederea în creştere în leadershipul preşedintelui Ahmed al-Sharaa".

Rezoluţia, pregătită de Statele Unite şi adoptată cu 14 voturi pentru şi o abţinere (China), îi elimină pe Ahmed al-Sharaa şi pe ministrul său de interne, Anas Khattab, de pe lista sancţiunilor care vizează persoane şi grupuri legate de Statul Islamic şi al-Qaida, care au fost supuse unei interdicţii de călătorie, unei îngheţări a activelor şi unui embargou asupra armelor.

Rezoluţia laudă în special angajamentele noilor autorităţi siriene de a "combate terorismul, inclusiv luptătorii terorişti străini", al-Qaida, ISIS şi grupările afiliate.

"Prin adoptarea acestui text, Consiliul transmite un mesaj politic puternic, recunoscând că Siria se află într-o nouă eră", a declarat ambasadorul SUA, Mike Waltz.

China s-a abţinut, iar ambasadorul său, Fu Cong, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la prezenţa în Siria a "luptătorilor terorişti străini" capabili să "exploateze" "situaţia fragilă de securitate" şi a deplâns faptul că Consiliul nu a evaluat pe deplin situaţia.

Forţele lui Ahmed al-Sharaa, între care gruparea Hayat Tahrir al-Sham (HTS), pe care a condus-o şi care s-a dizolvat ulterior, l-au răsturnat de la putere pe fostul lider sirian Bashar al-Assad în decembrie 2024.

În calitatea sa de lider al HTS, fostul jihadist se afla pe lista de sancţiuni a ONU încă din 2013.

HTS era cunoscut anterior sub numele de Frontul al-Nusra, fosta filială a al-Qaida din Siria, dar a rupt legăturile cu gruparea jihadistă în 2016 şi a încercat să-şi cosmetizeze imaginea.

În ciuda faptului că a fost plasat pe lista de sancţiuni a ONU, preşedintele interimar sirian a efectuat numeroase călătorii internaţionale de la venirea sa la putere, primind de fiecare dată o scutire de la comitetul de sancţiuni al ONU.

El a venit pentru prima dată în Statele Unite în septembrie pentru a se adresa Adunării Generale a ONU.

Al-Sharaa va fi primul şef de stat sirian primit la Casa Albă luni, a anunţat purtătoarea de cuvânt a preşedintelui american Donald Trump, Karoline Leavitt, în urmă cu câteva zile.

Ea a menţionat că, în timpul unei călătorii în Golf în luna mai, Trump a anunţat ridicarea sancţiunilor americane împotriva Siriei, un subiect care va fi pe ordinea de zi a reuniunii de luni.