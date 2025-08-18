Constituţia Ucrainei nu îi permite lui Zelenski să cedeze teritorii Rusiei

Constituţia Ucrainei interzice orice cedare de teritorii Rusiei, notează Reuters, care relatează cele ce urmează. Articolul 73 prevede că modificarea graniţelor ţării poate fi decisă doar prin referendum naţional, organizat dacă se strâng semnăturile a trei milioane de alegători din cel puţin două treimi din regiunile ţării.

Cedările teritoriale reprezintă un subiect central în discuţiile dintre preşedintele Volodimir Zelenski, liderii europeni şi preşedintele SUA, Donald Trump, care consideră „schimbul de teritorii” crucial pentru un eventual acord cu Moscova. Surse citate de Reuters afirmă că Putin şi Trump au discutat retragerea trupelor ucrainene din zonele controlate de Kiev în regiunea Doneţk.

Guvernul ucrainean respinge ideea recunoaşterii legale a teritoriilor ocupate ca fiind ruseşti, iar Zelenski a reiterat că nu are mandat să cedeze nicio parte din ţară.

Un sondaj al Institutului Internaţional de Sociologie din Kiev, realizat în iunie, arată că 68% dintre ucraineni se opun recunoaşterii oficiale a teritoriilor ocupate de Rusia, în timp ce doar 24% ar accepta acest scenariu.