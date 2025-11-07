Contakt Express Logistik lansează oferta publică iniţială pe AeRO între 12 noiembrie şi 3 decembrie

Compania Contakt Express Logistik S.A., liderul pieţei româneşti de accesorii pentru telefoane şi tablete, a anunţat aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi derularea oferta publice iniţiale (IPO) în perioada 12 noiembrie - 3 decembrie 2025, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. După închiderea cu succes a ofertei, compania vizează listarea pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul CTK. Consultantul autorizat care asistă procesul de listare este Goldring S.A.

Oferta include 3,66 milioane de acţiuni, dintre care 3,06 milioane acţiuni existente vândute de fondatori şi 600.000 acţiuni nou emise. Intervalul de preţ este cuprins între 4,3 şi 5,2 lei/acţiune, iar pragul de succes îl reprezintă vânzarea a 3,1 milioane de acţiuni.

„Listarea la bursă este un pas firesc în dezvoltarea Contakt. După două decenii de creştere, această etapă ne permite să consolidăm poziţia de lider şi să accelerăm extinderea în România şi în afara ţării”, a declarat Darius Petric, cofondator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie.

Fondurile atrase vor fi direcţionate în proporţie de 60% către extinderea pe pieţe externe şi achiziţii strategice, 30% către diversificarea liniilor de business, iar 10% către cercetare şi dezvoltarea producţiei proprii.

Fondată în 2002 la Timişoara, compania operează o reţea de 235 de magazine la nivel naţional, o aplicaţie mobilă cu peste 150.000 de utilizatori activi şi deţine brandurile Mobico, Urban Gadget şi Urban Protekt. În 2024, Contakt a înregistrat afaceri de 128,7 milioane lei şi un profit net de 14,2 milioane lei, iar pentru 2025 estimează 138 milioane lei cifră de afaceri şi un EBITDA de 22 milioane lei.

„Contakt este un exemplu de antreprenoriat românesc construit în timp, cu un model solid şi rezultate constante. Listarea companiei vine într-un moment favorabil pentru retailul specializat”, a declarat Virgil Zahan, director general al Goldring S.A.