Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii INAV S.A.

Piaţa de Capital / 8 aprilie, 10:31

Administratorul Unic al Societăţii INAV S.A, cu sediul social în Bucureşti, sector 1, B-dul Ficusului nr. 44A, cod unic de înregistrare RO 1578666, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/6491/1991, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al societăţii, precum si ale oricăror dispoziţii legale aplicabile, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la Bucureşti, sector 1, B-dul Ficusului nr. 44A, pentru data de 12.05.2026, orele 12:00.

La adunare au dreptul să participe acţionarii înregistraţi în Registrul actionarilor la sfârşitul zilei de 29.04.2026, considerată ca dată de referinţă.

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului Unic pentru anul 2025.

2. Aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2025.

3. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2025, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare.

4. Aprobarea repartizarii profitului, conform repartizarii propuse in situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2025.

5. Aprobarea descărcarii de gestiune a administratorului pentru exerciţiul financiar 2025.

6. Aprobarea programul de investiţii pentru anul 2026.

7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026.

8. Aprobarea numirii in functia de administrator unic al societatii INAV SA a doamnei Kalamar Florentina-Sinziana, domiciliata in Bucuresti, de profesie economist, pentru o perioada de 1 an, respectiv pana la data de 12.05.2027 si modificarea/actualizarea actului constitutiv in acest sens.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator s-a aflat la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

9. Aprobarea încheierii actului aditional la contractul de administrare cu administratorul a carui mandat a fost prelungit pentru o perioada de 1 an.

10. Aprobarea imputernicirii dnei. Kalamar Florentina-Sînziana pentru a actiona pe seama Societăţii, în vederea îndeplinirii tuturor formalităţilor necesare de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea şi semnarea tuturor documentelor, precum şi pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului şi publicarea la autorităţile competente a hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor.

Împuterniciri speciale şi Formulare vot prin corespondenţă se pot obţine de către acţionari de la sediul social al Societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-15.00. Împuterniciri Speciale şi formulare vot prin corespondenţă trebuie depuse la sediul societăţii până la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Documentele şi informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la sediul social al Societăţii, începând cu data de 12.04.2026, între orele 8.00-15.00.

Orice informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Societăţii sau la telefon 0731.036.205, persoană de contact: dna. Kalamar Florentina-Sînziana.

ADMINISTRATOR UNIC

Kalamar Florentina-Sînziana

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

convertor valutar

mai multe cotaţii valutare

