Coreea de Nord condamnă o nouă serie de sancţiuni americane considerate ostile

Phenianul a condamnat joi o nouă serie de sancţiuni împotriva unor persoane şi entităţi nord-coreene acuzate de infracţiuni cibernetice, subliniind că acestea demonstrează „ostilitatea” Washingtonului, potrivit agenţiei oficiale KCNA.

Trezoreria americană a anunţat săptămâna aceasta sancţiuni împotriva a opt persoane şi două entităţi „pentru rolul lor în spălarea de bani proveniţi din diverse procese ilicite din Republica Populară Democrată Coreeană (RPDC)”.

Operaţiunile ilicite desfăşurate de aceste persoane, „hackeri încurajaţi de autorităţi”, au fost efectuate „pentru a finanţa programul de arme nucleare al regimului” prin furtul şi spălarea de bani, a declarat Trezoreria americană.

„Cibercriminalii din Phenian au furat peste 3 miliarde de dolari americani în ultimii trei ani”, „în principal în criptomonede, folosind adesea tehnici sofisticate, cum ar fi programe malware avansate şi inginerie socială”, potrivit acestei surse.

Kim Un Chol, viceministru al afacerilor americane în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Coreei de Nord, a denunţat această măsură într-o declaraţie publicată joi de agenţia oficială KCNA.

„Recent, noua administraţie americană a impus sancţiuni exclusive împotriva RPDC, fiind a cincea oară de la preluarea mandatului”, a declarat el. „Prin acest gest, administraţia americană şi-a arătat pe deplin poziţia ostilă faţă de RPDC”, a adăugat el.

Ministrul a afirmat că sancţiunile nu vor afecta politica nord-coreeană, dar că vor fi considerate „un exemplu tipic care simbolizează eşecul politicii incurabile faţă de RPDC”.

Aceste sancţiuni vin după ce preşedintele american Donald Trump, aflat săptămâna trecută în vizită în Coreea de Sud, şi-a exprimat dorinţa de a se întâlni cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, fără a primi un răspuns public din partea Phenianului.

Cei doi lideri s-au întâlnit de trei ori în timpul primului mandat al preşedintelui american, ultima dată în iunie 2019 în satul Panmunjom, la graniţa dintre cele două Corei. Cu ocazia acestei vizite, Donald Trump a pătruns pentru scurt timp în Coreea de Nord, fiind primul preşedinte american în funcţie care a făcut acest lucru.

Însă relaţiile dintre Phenian şi Washington sunt în impas de la eşecul acestui summit, din cauza dezacordurilor privind relaxarea sancţiunilor americane şi progresul programului nuclear al Phenianului.

Kim Jong Un condiţionează orice reluare a dialogului de renunţarea de către Washington la cerinţele sale de demontare a arsenalului nuclear al Phenianului.