Coreea de Nord începe demontarea megafoanelor de la graniţa cu Coreea de Sud

Nord-coreenii au început sâmbătă dimineaţă să demonteze megafoanele instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, a anunţat statul-major sud-coreean, potrivit agenţiei Yonhap.

Megafoanele aflate pe teritoriul sud-coreean fuseseră deja îndepărtate încă de marţi, după ce Seulul a încetat să le mai folosească pentru propagandă încă din 11 iunie.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a ordonat oprirea confruntărilor sonore cu Phenianul, ca parte a eforturilor de îmbunătăţire a relaţiilor tensionate dintre cele două Corei.

Militarii sud-coreeni au precizat că vor continua verificările pentru a confirma dacă nord-coreenii îşi demontează toate megafoanele de la frontieră.

Fostul preşedinte conservator Yook Suk Yeol relansase campania de propagandă prin megafoane în iunie anul trecut, ca reacţie la lansarea a mii de baloane cu materiale nedorite de către nord. Seulul recursese intermitent la astfel de mesaje sonore încă din 2016, după al patrulea test nuclear al regimului condus de Kim Jong Un.

În mandatul actual al lui Lee, Coreea de Sud a amânat până în septembrie aproximativ jumătate din exerciţiile militare planificate pentru această lună, parte a manevrelor anuale Ulchi Freedom Shield desfăşurate împreună cu Statele Unite.

Relaţiile dintre cele două Corei rămân întrerupte din toamna anului 2023, când Phenianul a declarat că cele două ţări sunt distincte şi „ostile”.