Coreea de Nord va livra Rusiei tancuri principale de luptă şi transportoare blindate, împreună cu echipajele lor, potrivit lui Kirilo Budanov, şeful serviciului de informaţii al apărării din Ucraina, citat de Militarnyi, de la care transmitem cele ce urmează.

Oficialul ucrainean a declarat, într-un interviu pentru The Japan Times, că planurile includ între 50 şi 100 de unităţi de echipament militar nord-coreean, între care tancuri M-2010 („Cheonma-D”) şi transportoare blindate BTR-80. Acestea ar urma să fie desfăşurate în Rusia şi ar putea fi implicate direct în operaţiunile de luptă împotriva Ucrainei.

Budanov a subliniat că, prin această mişcare, Phenianul urmăreşte şi obţinerea unei experienţe de luptă rare, la scară largă. „În prezent, doar trei ţări din lume au experienţă în conducerea unui război modern pe un front extins, cu aproape toate mijloacele disponibile - Ucraina, Rusia şi Coreea de Nord”, a afirmat acesta.

Anterior, la jumătatea lunii iunie, autorităţile ucrainene au anunţat că Phenianul va trimite în Rusia circa 6.000 de militari din unităţi de geniu, oficial pentru lucrări de deminare şi reconstrucţie în regiunea Kursk. Budanov şi-a exprimat însă scepticismul cu privire la faptul că acestea ar fi singurele misiuni ale trupelor nord-coreene.