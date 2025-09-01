Coreea de Sud suspendă transmisiunile radio către Nord pentru a reduce tensiunile militare

Coreea de Sud a suspendat emisiunea radio militară „Vocea Libertăţii”, care transmitea către Coreea de Nord, ca parte a măsurilor de atenuare a tensiunilor bilaterale, a anunţat luni Ministerul Apărării de la Seul, potrivit Reuters, care afirmă cele ce urmează.

Este pentru prima dată în ultimii 15 ani când aceste programe sunt oprite, după ce au fost reluate în 2010, în urma scufundării unei nave de război sud-coreene de către Phenian. Postul transmitea ştiri despre regimul nord-coreean, informaţii economice despre Sud şi muzică K-pop, fiind folosit ca instrument de război psihologic.

Decizia vine după ce noua administraţie a preşedintelui Lee Jae Myung a renunţat în iunie şi la transmisiunile prin difuzoare de propagandă de la graniţă, criticând regimul de la Phenian. Lee a promis măsuri suplimentare pentru reducerea tensiunilor şi chiar a propus o întâlnire între preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, conform sursei citate.

Până acum, Coreea de Nord a respins însă iniţiativele Sudului şi a transmis că nu este interesată de dialog. Cele două state rămân în stare de război tehnic, conflictul din 1950-1953 încheindu-se doar cu un armistiţiu, nu cu un tratat de pace.