CORESPONDENŢĂ DIN MADRID Huawei Connect 2025: Inteligenţa Artificială, inovaţia şi parteneriatele marchează viitorul digital al Europei

Tehnologii precum inteligenţa artificială, 5G şi energia verde vor schimba toate industriile, printre acestea numărându-se educaţia, sănătatea, finanţele şi producţia, a subliniat David Wang, Executive Director of the Board, Huawei. Afirmaţiile reprezentantului Huawei au fost făcute săptămâna trecută, în cadrul conferinţei Huawei Connect 2025 „All Intelligence, Greener Europe”, desfăşurată Palatul Municipal de Congres din Madrid, Spania, unde compania a prezentat direcţiile strategice pentru un viitor digital şi sustenabil. David Wang a prezentat concluziile raportului Intelligent Work 2035, precizând că noile tehnologii vor crea oportunităţi complexe de creştere prin transformarea logicii de afaceri, a modelelor de servicii şi a întregilor industrii

Huawei a marcat zece ani de prezenţă în Europa în cadrul evenimentul amintit, care a reunit lideri din industrie, oficiali guvernamentali şi parteneri din domeniul tehnologic, sub tema transformării inteligente şi a energiei verzi.

Wang a evidenţiat, de asemenea, potenţialul Europei de a valorifica aceste oportunităţi: „În doar cinci ani, numai inteligenţa artificială va contribui cu 22,3 trilioane de dolari la economia globală. Cu strategii de tranziţie ambiţioase, Europa este bine poziţionată pentru a valorifica aceste oportunităţi. Adoptarea societăţii inteligente şi a energiei verzi va transforma toate industriile şi lumea”.

Compania, a explicat Wang, sprijină această transformare prin tehnologie şi parteneriate locale: „Huawei este mândră să susţină această transformare cu o reţea puternică de echipe de cercetare şi dezvoltare. Companiile de producţie conduse de inovaţie şi partenerii noştri din lanţul de aprovizionare din întreaga Europă stimulează inovaţia şi localizarea pentru a ajuta clienţii noştri să crească digital şi global”.

În încheiere, Wang a reafirmat angajamentul Huawei faţă de Europa şi a conturat viziunea companiei pentru următorul deceniu: „Privind înainte, atât de multe se vor schimba în următoarele decenii. Dar angajamentul nostru faţă de Europa va rămâne puternic. Vom continua să investim în talente locale, în economiile locale şi în tranziţia comercială. Împreună, să transformăm această viziune comună într-o oportunitate şi această oportunitate într-o forţă durabilă pentru o Europă mai verde şi mai inteligentă.”

Leo Chen, Vicepreşedinte senior şi Preşedinte de vânzări enterprise Huawei, a subliniat şi el angajamentul companiei pentru transformarea digitală a Europei: „Ne reafirmăm angajamentul de a susţine transformarea digitală şi inteligentă a continentului prin investiţii în inovaţie tehnologică, ecosisteme de parteneri şi dezvoltarea de talente. Împreună putem construi o Europă mai inteligentă şi mai sustenabilă.”

În ceea ce priveşte inovaţia tehnologică, Chen a evidenţiat contribuţia Huawei în sprijinul IMM-urilor: „Huawei a lansat în Europa o serie de produse şi soluţii de referinţă menite să ajute companiile să îşi construiască infrastructura digitală. Printre acestea se numără şi HUAWEI eKit 4+10+N SME Intelligence Solutions, care transformă modul în care lucrăm, învăţăm, facem comerţ şi avem grijă de sănătate - soluţii ce facilitează adoptarea noilor tehnologii de către IMM-uri şi accelerează conectivitatea la lumea inteligentă”.

• Succesul în era digitală depinde de educaţie, incluziune şi colaborare globală

Kenneth Fredriksen, Senior Vice President, Huawei Europe, a vorbit despre principalele provocări şi oportunităţi ale Europei în drumul său către transformarea digitală. Oficialul a subliniat că succesul în era digitală nu depinde doar de tehnologie, ci şi de educaţie, incluziune şi colaborare.

„Cred că, pentru a reuşi în lumea digitală, am abordat o serie de subiecte importante, pentru că nu este vorba doar despre tehnologie”, a spus Fredriksen. „A avea acces la cea mai bună tehnologie este, desigur, o piesă esenţială din acest puzzle. Dar am arătat şi cât de important este rolul educaţiei, al incluziunii digitale şi al implicării tuturor în acest proces”.

El a evidenţiat şi necesitatea unui cadru de reglementare echilibrat, care să sprijine inovarea fără a o bloca. „Am discutat despre reglementări şi despre cât de important este ca Europa să se concentreze pe reglementarea corectă, fără a exagera. O reglementare excesivă ar putea opri progresul inovaţiei, care ar trebui să avanseze mai rapid”, a explicat Fredriksen.

În opinia sa, Europa trebuie să privească transformarea digitală ca pe o competiţie globală, în care ritmul şi capacitatea de inovare sunt decisive. „Aceasta este o cursă, o competiţie între ţări şi între companii, iar noi trebuie să ne asigurăm că şi Europa are fundaţia necesară pentru a sprijini inovaţia - ceea ce va permite creşterea economică şi menţinerea competitivităţii”, a subliniat reprezentantul Huawei.

Fredriksen a oferit şi exemple inedite despre modul în care tehnologia poate fi utilizată în contexte neaşteptate. „Am văzut exemple excelente despre cum poate fi folosită tehnologia în moduri la care, poate, nu ne-am fi gândit în mod natural. Salvarea somonilor sau împiedicarea peştilor nepotriviţi să intre într-un râu nu sunt primele lucruri care îţi vin în minte când te gândeşti la inteligenţă artificială. Dar acesta este doar un exemplu care arată potenţialul uriaş al tehnologiei şi rezultatele care pot fi obţinute prin colaborare în cadrul unui ecosistem”.

Un alt punct esenţial, a spus el, este colaborarea între ecosisteme şi industrii: „Este important să colaborăm între ecosisteme, între industrii, să îi includem pe toţi şi să ne asigurăm că menţinem colaborarea globală deschisă şi echitabilă”.

Oficialul Huawei Europe a insistat asupra faptului că un mediu deschis şi competitiv este vital pentru progresul tehnologic şi economic: „Trebuie să avem pieţe şi medii corecte, deschise, pentru a ne asigura că inovaţia şi competiţia continuă să se dezvolte”.

În încheiere, Fredriksen a subliniat potenţialul imens al tehnologiei de a sprijini tranziţia verde şi creşterea economică: „Tehnologia are un potenţial uriaş de a ne ajuta să depăşim provocările cu care ne confruntăm - fie că este vorba de tranziţia ecologică, de menţinerea competitivităţii şi a creşterii economice, nu doar aici, în Europa, ci la nivel global. Şi, desigur, de a ne asigura că, la nivel mondial, folosim resursele în cel mai eficient mod posibil”.

• Huawei şi UNESCO: Inteligenţa artificială şi educaţia STEM, motoare ale unei Europe verzi şi incluzive

Huawei şi UNESCO şi-au consolidat colaborarea în domeniul educaţiei STEM în Europa, în cadrul conferinţei Huawei Connect 2025. Parteneriatul vizează pregătirea generaţiilor viitoare pentru provocările digitale şi pentru o Europă mai sustenabilă şi mai inteligentă.

Europa devine tot mai conştientă de rolul pe care îl joacă ştiinţa, tehnologia şi inovaţia în construirea unei societăţi durabile şi echitabile. În cadrul conferinţei Huawei Connect 2025, Magdalena Landry, Director al Biroului Regional UNESCO pentru Ştiinţă şi Cultură în Europa (Veneţia), a subliniat importanţa colaborării dintre instituţiile internaţionale, mediul privat şi sectorul educaţional în promovarea unei transformări digitale sustenabile.

„Este o adevărată plăcere să mă adresez astăzi participanţilor la World 2025. Tema din acest an, All-Intelligence, Greener Europe, nu ar putea fi mai oportună şi mai inspiratoare. Ne reaminteşte că adevărata putere a inteligenţei artificiale şi a infrastructurii digitale nu constă doar în inovaţie, ci în construirea unui viitor întemeiat pe sustenabilitate, incluziune şi responsabilitate faţă de mediu”, a declarat Landry.

Reprezentanta UNESCO a evidenţiat că această viziune este strâns legată de misiunea organizaţiei de a valorifica ştiinţa, tehnologia şi inovaţia în slujba păcii şi a dezvoltării durabile. „Prin conectarea inteligenţei, atât umane, cât şi artificiale, cu nevoia urgentă de soluţii mai verzi, putem transforma evoluţia digitală într-un motor puternic al echităţii şi rezilienţei în Europa şi dincolo de ea”, a spus aceasta.

Magdalena Landry a vorbit despre rolul crucial al educaţiei STEM (ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică) în adaptarea societăţilor la era digitală: „STEM oferă competenţele esenţiale pentru a reuşi în era digitală. Prin sprijinirea tinerilor şi a femeilor în acest domeniu, cultivăm societăţi incluzive, formăm inovatorii de mâine şi ne asigurăm că nici o persoană şi nici o comunitate nu sunt lăsate în urmă”.

Ea a amintit că UNESCO, prin biroul său de la Veneţia, a lansat Alianţa Regională STEM pentru Europa de Sud-Est, împreună cu state membre, oameni de ştiinţă, cadre universitare, educatori şi centre UNESCO. „Această etapă reprezintă un angajament comun de a consolida cercetarea, educaţia şi inovaţia în domeniul STEM. Ea oferă un cadru strategic pentru a dota generaţiile viitoare cu competenţele necesare pentru a naviga într-o lume aflată într-o schimbare continuă”, a subliniat Landry.

Prin aceste iniţiative, UNESCO sprijină guvernele şi partenerii să îşi alinieze strategiile, să împărtăşească cunoştinţe şi să consolideze cooperarea transfrontalieră, transformând astfel educaţia şi cercetarea STEM într-un proces cu impact local, regional şi global.

• Proiectul STEM: Obiective şi domenii de acţiune

Jing Fang, expert principal al proiectului UNESCO-Huawei STEM, a prezentat modul în care iniţiativa îşi propune să transforme educaţia ştiinţifică şi tehnologică din regiune. Proiectul urmăreşte să sprijine ţările europene în regândirea modelelor de învăţare STEM pentru generaţiile viitoare, astfel încât acestea să fie pregătite să facă faţă provocărilor globale şi nevoilor societale presante.

Obiectivele proiectului vizează mai multe direcţii strategice: alinierea politicilor educaţionale pentru promovarea STEM în întreaga regiune, pregătirea cadrelor didactice cu abilităţile şi resursele necesare pentru a conduce educaţia ştiinţifică, modernizarea mediilor de învăţare prin proiecte şi resurse adaptate, precum şi consolidarea colaborării multiparticipante pentru a asigura succesul şi impactul pe termen lung al iniţiativelor STEM. În plus, proiectul îşi propune să promoveze soluţii STEM care depăşesc graniţele, contribuind la bunăstarea oamenilor şi a planetei.

Iniţiativele pilot au fost implementate în Belgia, Germania, Malta, Macedonia de Nord şi România, creând un cadru regional strategic pentru dezvoltarea competenţelor STEM şi alfabetizării digitale. Jing Fang a subliniat că aceste proiecte nu doar stimulează interesul pentru ştiinţă şi tehnologie, ci şi promovează incluziunea de gen şi cooperarea transfrontalieră între guverne, şcoli şi organizaţii educaţionale.

• Integrarea şi rezultatele proiectului STEM în Europa

În cadrul iniţiativelor pilot europene, proiectul UNESCO-Huawei STEM a fost implementat în Belgia, Germania, Malta, Macedonia de Nord şi România, creând un cadru regional strategic pentru dezvoltarea competenţelor STEM şi alfabetizării digitale. Jing Fang a prezentat modul în care proiectul a stimulat interesul şi cunoştinţele STEM, a îmbunătăţit gândirea critică şi rezolvarea problemelor, precum şi abilităţile practice şi digitale ale elevilor.

În Macedonia de Nord, de exemplu, cunoştinţele elevilor despre rolul inginerilor în rezilienţă au crescut spectaculos, de la 12% înainte de proiect la 78% după implementare. În Malta, 177 de elevi şi-au consolidat abilităţile analitice şi munca în echipă prin pedagogia rezolvării problemelor matematice. În România şi Germania, peste 200 de elevi au dobândit competenţe avansate în domenii emergente precum inteligenţa artificială, robotică şi design UX/UI.

Pe lângă dezvoltarea abilităţilor elevilor, proiectul a facilitat generarea de cunoştinţe şi asigurarea sustenabilităţii rezultatelor. Peste 178 de resurse educaţionale - curriculumuri, seturi de instrumente şi module VR - au fost create pentru a fi utilizate pe termen lung şi replicate în alte şcoli. În plus, proiectul a consolidat colaborarea regională, prin centre de informare STEM, alianţe educaţionale şi evenimente de profil înalt, care au extins bunele practici şi au conectat educaţia STEM cu aplicaţiile din lumea reală.

Proiectul a dezvoltat şi şase soluţii tehnologice inovatoare, inclusiv laboratoare VR pentru simulări de cutremur, kituri de microştiinţă şi instrumente digitale pentru urmărirea impactului, demonstrând cum educaţia STEM poate fi integrată în mod practic şi relevant în viaţa de zi cu zi a elevilor.

Jing Fang a subliniat că aceste realizări evidenţiază importanţa cooperării multiparticipante şi angajamentului regional pentru sustenabilitatea educaţiei STEM. Proiectul deschide perspective pentru extinderea iniţiativei, consolidarea alfabetizării digitale şi ştiinţifice, evaluarea ecosistemului de inovare şi crearea de oportunităţi incluzive pentru toţi cursanţii.

• Integrarea şi rezultatele proiectului STEM în România

În România, proiectul UNESCO-Huawei STEM a fost implementat între 2024 şi 2025 prin mai multe iniţiative-cheie, menite să dezvolte competenţele STEM ale elevilor şi să consolideze capacitatea cadrelor didactice. Centrul Internaţional pentru Formare Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) a introdus pentru prima dată în şcoli kituri de microştiinţă, beneficiind direct aproximativ 500 de elevi din 10 şcoli şi instruind 40 de profesori. Aceste kituri au creat un model sustenabil de educaţie ştiinţifică practică, cu costuri reduse şi un echilibru de gen între formatori şi cercetători, pregătind terenul pentru extinderea la nivel naţional.

Proiectul GENSTEMED, desfăşurat în parteneriat cu Şcoala Internaţională Germană Hermann Oberth, a implicat 200 de elevi şi peste 3.500 de educatori, promovând participarea activă şi leadershipul feminin în educaţia STEM. În cadrul acestui program, au fost realizate sondaje şi interviuri aprofundate pentru a evalua impactul asupra elevilor şi cadrelor didactice, inclusiv experienţa femeilor în domeniul STEM.

La nivel naţional, proiectul a produs 178 de materiale educaţionale, şase soluţii tehnologice şi numeroase instrumente digitale, consolidând colaborarea regională şi bunele practici în educaţia STEM. Beneficiarii au fost numeroşi: 4.920 de elevi, 3.661 de cadre didactice şi 243 de şcoli, cu implicarea a 13 ministere şi guverne. Peste jumătate dintre aceştia au fost fete sau educatoare, demonstrând progres în promovarea incluziunii de gen.

Impactul proiectului a fost semnificativ: elevii au dobândit competenţe digitale emergente, precum inteligenţa artificială, robotică şi design UX/UI, şi au dezvoltat abilităţi practice şi experimentale prin laboratoare şi kituri ştiinţifice. Jing Fang a subliniat că succesul iniţiativelor româneşti reflectă importanţa colaborării multiparticipante şi a angajamentului regional pentru sustenabilitatea educaţiei STEM. Privind spre viitor, partenerii intenţionează să extindă proiectul, pentru a consolida alfabetizarea digitală şi ştiinţifică, a evalua ecosistemul de inovare şi a promova oportunităţi incluzive pentru cursanţi.

• Huawei Connect 2025: O călătorie în inima tehnologiei globale

Expoziţia Huawei Connect 2025 a transformat centrul conferinţei într-un veritabil laborator al viitorului digital. Participanţii au putut explora o serie de standuri tematice dedicate networking-ului, inteligenţei artificiale, conectivităţii, digitalului, e-commerce-ului, Huawei Cloud, reţelelor optice enterprise şi soluţiilor financiare. Fiecare zonă a oferit o experienţă interactivă, în care vizitatorii au avut acces direct la cele mai noi tehnologii şi la explicaţii de la experţi internaţionali veniţi din toate colţurile lumii.

La standurile de AI şi Huawei Cloud, vizitatorii au aflat cum soluţiile cloud pot sprijini companiile în transformarea digitală şi cum inteligenţa artificială poate fi aplicată în mod practic, de la analiza datelor până la automatizarea proceselor. În zona de networking şi enterprise optical network, specialiştii au demonstrat cum tehnologiile avansate pot asigura conexiuni mai rapide, mai sigure şi mai scalabile, esenţiale pentru afacerile globale.

Un punct de atracţie deosebit a fost robotul AI, programat să întâmpine vizitatorii cu un salut şi chiar cu o scurtă coregrafie de dans. Pe bluza sa era inscripţia "Huawei Cloud, the AI pioneer in India”, amintind de angajamentul companiei în promovarea soluţiilor AI la nivel internaţional. Prezenţa acestui robot a oferit o demonstraţie concretă a modului în care tehnologia interactivă poate transforma experienţa vizitatorilor şi poate face accesibilă inteligenţa artificială pentru publicul larg.

Expoziţia a reuşit să îmbine teoria cu practica: vizitatorii au putut testa soluţii, pune întrebări şi primi explicaţii detaliate de la profesionişti de top. În plus, atmosfera a fost una de colaborare globală, evidenţiind cum Huawei facilitează schimbul de cunoştinţe şi crearea de conexiuni între profesionişti din diverse domenii şi regiuni.

Huawei Connect 2025 a demonstrat, astfel, că tehnologia nu este doar un concept abstract, ci un instrument real care modelează prezentul şi viitorul afacerilor, educaţiei şi societăţii în ansamblu.