Corlăţean spune că baza PSD reacţionează puternic la candidatura sa pentru şefia partidului

Senatorul PSD Titus Corlăţean a afirmat, la Senat, că anunţul privind candidatura sa la preşedinţia PSD a generat „un ecou larg” în rândul membrilor de partid, inclusiv al celor „uitaţi” sau „abandonaţi” de conducere.

„E o reacţie incredibilă din partea profunzimii partidului - membri, primari, parlamentari, secretari de stat de bună calitate care au fost aruncaţi. Partidul reînvie, devine viu şi oamenii încep să se manifeste. Prea au fost tăcuţi, prea au fost mimetici, prea aliniaţi la comandamente date de şefi, fără să critice sau să vină cu contraargumente. E important să avem această dezbatere în partid”, a declarat Corlăţean.

El a criticat actualul sistem de alegere a conducerii, bazat pe moţiune, apreciind că acesta „are şi avantaje, dar şi profunde dezavantaje”, şi a comparat procedura cu situaţia din guvern, unde demisia premierului atrage după sine plecarea întregului cabinet.

Corlăţean a subliniat că PSD trebuie să îşi regândească regulile interne şi să le respecte, iar funcţionarea coaliţiei de guvernare ar trebui revizuită.