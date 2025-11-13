Cotroceni va găzdui Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025

Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025 va avea loc pe 25 noiembrie, la Palatul Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Nicuşor Dan, potrivit unui comunicat transmis de Edge Institute, organizatorul evenimentului. Evenimentul reuneşte, în premieră, lideri internaţionali şi decidenţi români implicaţi în procesul de digitalizare a administraţiei publice.

Printre invitaţii anunţaţi se numără Toomas Hendrik Ilves, fost preşedinte al Estoniei şi arhitect al unuia dintre cele mai avansate state digitale din lume, precum şi Janusz Cieszyñski, fost ministru al Digitalizării din Polonia, responsabil pentru tranziţia către servicii publice electronice moderne. Din partea autorităţilor române va participa şi Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Summitul îşi propune să analizeze modul în care guvernanţa digitală poate contribui la consolidarea democraţiei, într-un context în care tehnologia influenţează din ce în ce mai mult relaţia dintre stat şi cetăţean. Evenimentul este descris de organizatori nu doar ca o conferinţă, ci ca un „apel la responsabilitate colectivă” adresat statului, mediului privat, academic şi societăţii civile.

În cadrul evenimentului va fi lansat şi Studiul Edge Institute x AtlasIntel, care analizează percepţiile românilor privind digitalizarea administraţiei şi aşteptările faţă de serviciile publice electronice.

„Timpul curge repede, iar tehnologia nu aşteaptă. Depinde de noi dacă o folosim pentru a reconstrui încrederea în stat, pentru a consolida eficienţa acestuia şi a întări economia locală sau dacă alegem să rămânem spectatori într-o lume care aleargă mai repede decât noi”, a declarat Robert Berza, director executiv al Edge Institute.