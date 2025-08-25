Cramele din Republica Moldova aduc vinuri şi spumante la Festivalul Vinului Moldovenesc din Bucureşti

Oficiul Naţional al Viei şi Vinului din Republica Moldova anunţă că pe 13 şi 14 septembrie, Bulevardul Kiseleff din Bucureşti devine gazda celei de-a cincea ediţii a Festivalului Vinului Moldovenesc, potrivit unui comunicat de presă.

Aproximativ 50 de crame vor fi prezente la eveniment, oferind publicului vinuri premiate internaţional, spumante şi vin ars, dar şi noutăţi în ediţie limitată. România rămâne principala piaţă de export pentru vinurile moldoveneşti: în 2024, peste 10 milioane de litri de vin îmbuteliat, reprezentând 20% din exporturile totale, au ajuns pe piaţa locală, unde sunt active peste 68 de crame din Republica Moldova.

„Festivalul Vinului Moldovenesc este o poveste despre tradiţie, pasiune şi inovaţie. În fiecare an, la Bucureşti, avem ocazia să o spunem direct iubitorilor de vin şi partenerilor din România. Anul acesta, la a cincea ediţie, venim cu un număr impresionant de producători şi experienţe noi care să reflecte diversitatea şi excelenţa vinului moldovenesc”, a declarat Ştefan Iamandi, directorul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului din Republica Moldova.

Pe lângă degustările ghidate de somelieri, festivalul va include gastronomie tradiţională moldovenească, concerte live, spectacole de dansuri populare şi activităţi pentru copii. Evenimentul se desfăşoară în intervalul 12:00-22:00, iar intrarea este liberă. Biletele pentru degustări pot fi achiziţionate în avans, online, prin Live Tickets sau direct la faţa locului.