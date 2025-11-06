Creştere neaşteptată a angajărilor în sectorul privat din SUA în octombrie

Piaţa muncii din Statele Unite a dat semne de rezilienţă în octombrie, când angajatorii privaţi au adăugat 42.000 de locuri de muncă, peste aşteptările analiştilor, arată raportul lunar publicat miercuri de compania de procesare a statelor de plată ADP, relatează CNBC.

Rezultatul vine după o scădere de 29.000 de posturi în septembrie şi depăşeşte prognoza Dow Jones, care estima un plus de doar 22.000 de locuri. Revizuirea datelor pentru septembrie a arătat, totuşi, o pierdere uşor mai mare, cu 3.000 de locuri de muncă suplimentare.

Creşterea s-a concentrat în câteva domenii-cheie: comerţ, transport şi utilităţi (+47.000), educaţie şi servicii medicale (+26.000), precum şi activităţi financiare (+11.000). În schimb, sectorul IT a pierdut 17.000 de posturi, în pofida boomului generat de inteligenţa artificială, iar serviciile profesionale, alte servicii şi industria prelucrătoare au înregistrat scăderi mai mici.

Toate noile locuri de muncă au provenit din companiile mari, cu peste 250 de angajaţi (+76.000), în timp ce firmele mici au redus personalul cu 34.000. „Deşi marile companii atrag atenţia, cele mici sunt motorul angajărilor. Slăbiciunea din acest segment este îngrijorătoare şi explică parţial de ce redresarea este atât de lentă”, a declarat Nela Richardson, economist-şef la ADP.

Remuneraţiile au continuat să crească: salariile celor care şi-au păstrat locul de muncă au urcat cu 4,5% faţă de anul trecut, iar cei care au schimbat angajatorul au beneficiat, în medie, de o majorare de 6,7%.

”Angajatorii privaţi au creat locuri de muncă în octombrie pentru prima dată din iulie, dar ritmul rămâne modest comparativ cu începutul anului”, a adăugat Richardson.

În medie, creşterea angajărilor private s-a situat la 60.000 de locuri pe lună în 2025, dar dinamica s-a temperat semnificativ în a doua jumătate a anului.

De obicei, raportul ADP precede datele oficiale ale Biroului pentru Statistică a Muncii (BLS), care sunt publicate două zile mai târziu. De această dată însă, din cauza blocajului guvernamental, raportul BLS nu va fi emis. Economiştii anticipau o scădere de 60.000 de locuri de muncă şi o creştere a ratei şomajului la 4,5%.

Rezultatele vin pe fondul îngrijorărilor exprimate de Rezerva Federală privind încetinirea pieţei muncii. La ultima sa reuniune, Fed a redus dobânda-cheie cu un sfert de punct procentual, la intervalul 3,75%-4%, semnalând că evoluţia ocupării forţei de muncă a devenit o prioritate în faţa inflaţiei persistente.