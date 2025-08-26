Cristian Buşoi: România presează Comisia Europeană şi statele din regiune pentru creşterea capacităţii de interconectare la energie

Ţara noatea acţionează insistent faţă de Comisia Europeană şi statele din regiune pentru a creşte capacitatea de interconectare la electricitate, a declarat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

„Scăderea preţului electricităţii este prioritară şi esenţială pentru competitivitatea industriei europene şi româneşti”, a afirmat Buşoi, subliniind că soluţiile trebuie să includă investiţii în nuclear, captarea carbonului, gaz şi regenerabile.

Fostul preşedinte al Comisiei ITRE a Parlamentului European a făcut trimitere şi la apelul recent al lui Mario Draghi, care a avertizat asupra vulnerabilităţilor Europei în contextul războiului din Ucraina. „Avertismentul fostului guvernator al Băncii Centrale Europene este un serios semnal de alarmă”, a spus Buşoi, amintind că Draghi a pus accent pe reducerea preţului energiei prin consolidarea pieţei, un cadru unic de reglementare şi reducerea protecţionismului.

Oficialul din Ministerul Energiei a adăugat că măsurile propuse săptămâna trecută de ministrul Energiei oferă un cadru de răspuns pentru scăderea preţurilor, dar trebuie aplicate urgent. „Aplicarea acestor măsuri trebuie demarată cât mai rapid, cu atât mai mult cu cât parte din soluţii cer timp de implementare”, a precizat Buşoi.

El a menţionat şi demersurile României, alături de Bulgaria şi Grecia, pentru o reducere a preţurilor în situaţii de criză prin decuplarea temporară de impactul preţului marginal ridicat. „România poate creşte presiunea politică asupra CE, prin cooperare regională”, a concluzionat Cristian Buşoi.