Cristian Ghinea: PNL şi USR trebuie să colaboreze responsabil pentru a bloca o alianţă PSD-ultra-naţionalişti

Senatorul USR Cristian Ghinea a subliniat pe Facebook, că PNL şi USR trebuie să menţină o cooperare politică responsabilă, în condiţiile în care guvernează „sub tirul cvasi-permanent al PSD”.

El a propus reînvierea Institutului de Studii Populare şi a afirmat că principala provocare pentru următorii cinci ani este blocarea unei eventuale alianţe între PSD şi formaţiunile ultranaţionaliste. Declaraţiile vin în contextul discuţiilor despre o candidatură comună PNL-USR la Primăria Capitalei şi despre o posibilă colaborare pe termen lung între cele două partide.

Ghinea a explicat că ambele formaţiuni au capacitatea de a depăşi pragul de 20% pe culoarul lor electoral şi că sincronizarea poziţiilor ideologice şi a politicilor publice post-criză le-ar putea consolida influenţa politică în următorii ani. „Alegerile pentru Primăria Bucureştiului sunt un test. În acest sens, reînvierea Institutului de Studii Populare şi crearea unei platforme comune ar fi oportună”, a adăugat el.

În paralel, deputatul USR Cătălin Drulă a reiterat ideea unei candidaturi comune PNL-USR şi a altor formaţiuni reformiste pentru Bucureşti. Drulă a precizat că susţine colaborarea pentru a evita fragmentarea votului şi pentru a implementa un program comun axat pe oraşe moderne, mobilitate sustenabilă şi spaţii verzi. El a menţionat că, indiferent dacă alegerile se vor desfăşura într-un singur tur sau în două, consolidarea partidelor cu viziuni similare este esenţială şi a vorbit despre „un parteneriat pe termen lung pe partea dreaptă”.