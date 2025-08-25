Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Cristian Ghinea: PNL şi USR trebuie să colaboreze responsabil pentru a bloca o alianţă PSD-ultra-naţionalişti

I.S.
Politică / 25 august, 13:58

Cristian Ghinea: PNL şi USR trebuie să colaboreze responsabil pentru a bloca o alianţă PSD-ultra-naţionalişti

Senatorul USR Cristian Ghinea a subliniat pe Facebook, că PNL şi USR trebuie să menţină o cooperare politică responsabilă, în condiţiile în care guvernează „sub tirul cvasi-permanent al PSD”.

El a propus reînvierea Institutului de Studii Populare şi a afirmat că principala provocare pentru următorii cinci ani este blocarea unei eventuale alianţe între PSD şi formaţiunile ultranaţionaliste. Declaraţiile vin în contextul discuţiilor despre o candidatură comună PNL-USR la Primăria Capitalei şi despre o posibilă colaborare pe termen lung între cele două partide.

Ghinea a explicat că ambele formaţiuni au capacitatea de a depăşi pragul de 20% pe culoarul lor electoral şi că sincronizarea poziţiilor ideologice şi a politicilor publice post-criză le-ar putea consolida influenţa politică în următorii ani. „Alegerile pentru Primăria Bucureştiului sunt un test. În acest sens, reînvierea Institutului de Studii Populare şi crearea unei platforme comune ar fi oportună”, a adăugat el.

În paralel, deputatul USR Cătălin Drulă a reiterat ideea unei candidaturi comune PNL-USR şi a altor formaţiuni reformiste pentru Bucureşti. Drulă a precizat că susţine colaborarea pentru a evita fragmentarea votului şi pentru a implementa un program comun axat pe oraşe moderne, mobilitate sustenabilă şi spaţii verzi. El a menţionat că, indiferent dacă alegerile se vor desfăşura într-un singur tur sau în două, consolidarea partidelor cu viziuni similare este esenţială şi a vorbit despre „un parteneriat pe termen lung pe partea dreaptă”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 august

Citeşte Ziarul BURSA din 25 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

25 august
Ediţia din 25.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0539
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3868
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8325
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.7917

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb