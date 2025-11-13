Cristina Guţu este prima româncă numită vicepreşedinte ACCA la nivel global

ACCA (Asociaţia Contabililor Autorizaţi), principala organizaţie globală a contabililor şi experţilor financiari, a numit-o pe Cristina Guţu, director la KPMG, în funcţia de vicepreşedinte, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Ea va lucra alături de nou-aleasa preşedintă Melanie Proffitt şi preşedintele asociat Datuk Zaiton Mohd Hassan, în conducerea comunităţii globale ACCA, formată din peste 257.000 de membri şi 530.000 de viitori membri din 180 de ţări.

Membră a Consiliului ACCA din 2018, Cristina Guţu a contribuit activ la strategia şi implicarea organizaţiei. Ea conduce Forumul Global pentru Etică al ACCA. Cristina a fost membră a Adunării Internaţionale a ACCA între 2010 şi 2016, timp de trei mandate consecutive, şi este o susţinătoare activă şi o promotoare a ACCA în România, regiunea CEE şi la nivel global.

Cristina Guţu este director la KPMG România şi Moldova, unde conduce agenda de învăţare şi dezvoltare. S-a specializat în furnizarea de servicii de educaţie profesională din 2008, fiind implicată în diverse proiecte în mai multe ţări. Cristina are, de asemenea, o experienţă internaţională practică în audit şi consultanţă, atât în cadrul unor companii mari, cât şi în cabinete de contabilitate mai mici. Este pasionată de învăţare şi dezvoltare, ajutând oamenii să crească şi să-şi valorifice potenţialul.

Cristina Guţu a declarat: „Salut oportunitatea de a fi primul vicepreşedinte din Europa continentală din istoria ACCA. Contribuţia mea va fi o combinaţie unică de experienţă executivă într-un mediu profesional specific „Big Four”, o relaţie strânsă cu cel academic şi un angajament profund faţă de educaţie şi dezvoltare profesională. Această combinaţie îmi oferă o perspectivă strategică largă - una deosebit de relevantă pentru obiectivele noastre ambiţioase privind redefinirea contabilităţii.”