Cristina Prună: AMEPIP nu este reformă, ci o agenţie inutilă într-un stat supradimensionat

Guvernul Bolojan continuă linia predecesorului său, menţinând Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), deşi aceasta nu înseamnă o adevărată reformă, afirmă deputata USR Cristina Prună, într-o declaraţie publicată joi.

„AMEPIP NU înseamnă reformă. Este o agenţie în plus într-un moment în care avem nevoie de un stat mai mic şi mai suplu”, susţine Prună, criticând decizia de a păstra instituţia şi de a-i selecta conducerea printr-o procedură de selecţie „competitivă”. În opinia sa, această abordare este „o cosmetizare a unei probleme mai profunde: o formă fără fond”.

Deputata reaminteşte că a susţinut constant desfiinţarea agenţiei şi transformarea acesteia într-un departament funcţional în cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), ceea ce ar fi permis îndeplinirea Jalonului 440 din PNRR privind guvernanţa corporativă. „Din păcate, nu am găsit susţinere”, precizează ea.

Cristina Prună atrage atenţia că „reformarea” AMEPIP vine la mai puţin de doi ani de la înfiinţarea sa, ceea ce „frizează ridicolul”: „Reformăm o instituţie care avea rolul de a face reforme... Mai mare râsul. De fapt, transformăm un cuib mare de pile şi sinecuri într-unul mai mic şi mai discret. Greşit!”.

Ea respinge totodată afirmaţiile conform cărora România ar fi încasat bani prin PNRR pentru operaţionalizarea AMEPIP, susţinând că fondurile au venit pentru modificarea Ordonanţei 109/2011, actul normativ care reglementează selecţia managementului în companiile de stat.

În concluzie, deputata USR insistă că nu este nevoie de o agenţie separată pentru monitorizarea întreprinderilor publice: „Aveam o fereastră de oportunitate să facem lucrurile corect. NU trebuie să avem o ditamai agenţia, ci un departament mic şi eficient la SGG”.