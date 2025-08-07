Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Cristina Prună: AMEPIP nu este reformă, ci o agenţie inutilă într-un stat supradimensionat

A.B.
Politică / 7 august, 21:26

Cristina Prună: AMEPIP nu este reformă, ci o agenţie inutilă într-un stat supradimensionat

Guvernul Bolojan continuă linia predecesorului său, menţinând Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), deşi aceasta nu înseamnă o adevărată reformă, afirmă deputata USR Cristina Prună, într-o declaraţie publicată joi.

„AMEPIP NU înseamnă reformă. Este o agenţie în plus într-un moment în care avem nevoie de un stat mai mic şi mai suplu”, susţine Prună, criticând decizia de a păstra instituţia şi de a-i selecta conducerea printr-o procedură de selecţie „competitivă”. În opinia sa, această abordare este „o cosmetizare a unei probleme mai profunde: o formă fără fond”.

Deputata reaminteşte că a susţinut constant desfiinţarea agenţiei şi transformarea acesteia într-un departament funcţional în cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), ceea ce ar fi permis îndeplinirea Jalonului 440 din PNRR privind guvernanţa corporativă. „Din păcate, nu am găsit susţinere”, precizează ea.

Cristina Prună atrage atenţia că „reformarea” AMEPIP vine la mai puţin de doi ani de la înfiinţarea sa, ceea ce „frizează ridicolul”: „Reformăm o instituţie care avea rolul de a face reforme... Mai mare râsul. De fapt, transformăm un cuib mare de pile şi sinecuri într-unul mai mic şi mai discret. Greşit!”.

Ea respinge totodată afirmaţiile conform cărora România ar fi încasat bani prin PNRR pentru operaţionalizarea AMEPIP, susţinând că fondurile au venit pentru modificarea Ordonanţei 109/2011, actul normativ care reglementează selecţia managementului în companiile de stat.

În concluzie, deputata USR insistă că nu este nevoie de o agenţie separată pentru monitorizarea întreprinderilor publice: „Aveam o fereastră de oportunitate să facem lucrurile corect. NU trebuie să avem o ditamai agenţia, ci un departament mic şi eficient la SGG”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 august

Citeşte Ziarul BURSA din 07 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 august
Ediţia din 07.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0736
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3461
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8110
Gram de aur (XAU)Gram de aur471.9649

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb