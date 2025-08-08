Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Cristina Prună cere lista completă a imobilelor RA-APPS

M.P.
Politică / 8 august, 12:26

Sursă foto: Facebook/Cristina Prună

Sursă foto: Facebook/Cristina Prună

Deputata USR Cristina Prună, vicepreşedintă a Comisiei pentru industrii şi servicii, anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, căa trimis o solicitare oficială către Secretariatul General al Guvernului şi RA-APPS, în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, pentru a obţine lista completă a imobilelor de protocol aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Solicitarea vizează identificarea tipurilor de imobile închiriate sau date în folosinţă cu titlu gratuit în ultimii 10 ani, beneficiarii acestora, scopul utilizării, perioada contractelor, condiţiile financiare şi costurile de întreţinere aferente.

„RA-APPS administrează un portofoliu semnificativ de imobile, de la vile şi apartamente, la clădiri de birouri şi spaţii comerciale. Multe sunt utilizate ineficient, iar întreţinerea lor se face din bani publici. Avem nevoie de transparenţă şi de o evaluare clară a randamentului economic al acestor imobile. România se confruntă cu o criză bugetară de proporţii, suportată de cetăţeni prin taxe şi impozite mai mari, şi este nevoie urgentă de transparenţă, precum şi de o administrare eficientă a acestor active”, consideră Cristina Prună.

Potrivit sursei citate:

„Deputata consideră că aceste imobile trebuie să fie valorificate prin licitaţii transparente, iar fondurile rezultate să fie direcţionate în beneficiul tuturor românilor. Ea propune ca veniturile obţinute să fie alocate Pilonului 2 de pensii, pentru a reduce presiunea bugetului public asupra deficitului de pensii”.

„România are nevoie de reforme structurale şi de eliminarea practicilor prin care resursele publice sunt folosite în beneficiul unora. Nu se poate vorbi despre echilibru fiscal fără o analiză a modului în care sunt gestionate resursele publice. În prezent, acestea sunt prezentate ca fiind ale tuturor, dar, în realitate, profită de pe urma lor grupuri de interese care se schimbă odată cu garniturile politice aflate la putere”, a subliniat Cristina Prună.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0736
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3461
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8110
Gram de aur (XAU)Gram de aur471.9649

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb