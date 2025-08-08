Cristina Prună cere lista completă a imobilelor RA-APPS

Deputata USR Cristina Prună, vicepreşedintă a Comisiei pentru industrii şi servicii, anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, căa trimis o solicitare oficială către Secretariatul General al Guvernului şi RA-APPS, în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, pentru a obţine lista completă a imobilelor de protocol aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Solicitarea vizează identificarea tipurilor de imobile închiriate sau date în folosinţă cu titlu gratuit în ultimii 10 ani, beneficiarii acestora, scopul utilizării, perioada contractelor, condiţiile financiare şi costurile de întreţinere aferente.

„RA-APPS administrează un portofoliu semnificativ de imobile, de la vile şi apartamente, la clădiri de birouri şi spaţii comerciale. Multe sunt utilizate ineficient, iar întreţinerea lor se face din bani publici. Avem nevoie de transparenţă şi de o evaluare clară a randamentului economic al acestor imobile. România se confruntă cu o criză bugetară de proporţii, suportată de cetăţeni prin taxe şi impozite mai mari, şi este nevoie urgentă de transparenţă, precum şi de o administrare eficientă a acestor active”, consideră Cristina Prună.

Potrivit sursei citate:

„Deputata consideră că aceste imobile trebuie să fie valorificate prin licitaţii transparente, iar fondurile rezultate să fie direcţionate în beneficiul tuturor românilor. Ea propune ca veniturile obţinute să fie alocate Pilonului 2 de pensii, pentru a reduce presiunea bugetului public asupra deficitului de pensii”.

„România are nevoie de reforme structurale şi de eliminarea practicilor prin care resursele publice sunt folosite în beneficiul unora. Nu se poate vorbi despre echilibru fiscal fără o analiză a modului în care sunt gestionate resursele publice. În prezent, acestea sunt prezentate ca fiind ale tuturor, dar, în realitate, profită de pe urma lor grupuri de interese care se schimbă odată cu garniturile politice aflate la putere”, a subliniat Cristina Prună.