Cristina Prună: Guvernul atacă Pilonul II în loc să facă reforma reală a pensiilor

Deputata USR de Bucureşti, Cristina Prună, critică într-o postare pe Facebook intenţia Guvernului de a modifica regulile Pilonului II de pensii, acuzând lipsa unei viziuni asupra problemelor sistemice ale sistemului de pensii din România.

„Ne concentrăm prea mult pe cum trebuie folosiţi cei 4,75% care merg spre Pilonul II, în loc să vedem problema reală - în 2035, un angajat va susţine pensia a 2,5 pensionari”, a declarat parlamentara.

„Guvernul în funcţie ar trebui să fie unul al reformelor. Unul care să despovăreze statul de costuri care generează deficit. Dar, culmea, i-a căşunat tocmai pe ceva ce nu generează costuri - Pilonul II de pensii. O reformă care are tocmai rolul să ia din presiunea pensiilor asupra bugetului de stat”, a adăugat Prună.

Aceasta critică dur funcţionarea Pilonului I: „Frustrarea de zilele acestea vine tocmai din faptul că Pilonul I, pentru care contribuim 25% din ce câştigăm, minus partea care se duce la Pilonul II, este unul prost. Un sistem în care stăm la mâna politicianului care stabileşte punctul de pensie prin formule complicate. Singurii bani pe care suntem stăpâni sunt cei din Pilonul II.”

Prună susţine că deficitul ar trebui redus printr-o reformă profundă: „Să trecem treptat de la modelul pe care îl avem astăzi, bazat pe o aşa-zisă solidaritate între generaţii - adică cei care muncesc astăzi plătesc pensia celor care au ieşit din activitate - la unul prin care fiecare dintre noi acumulăm, iar banii sunt reinvestiţi. Cum se întâmplă cu Pilonul II sau III de pensii astăzi.”

„Să pornim de la modelul norvegian şi să îl adaptăm realităţii româneşti. Statul ar trebui să scoată la licitaţie cât mai multe active pe care le deţine. Multe dintre ele oricum nu sunt productive, dar în economia reală ar crea valoare - de exemplu clădiri folosite gratuit de pilele de partid, companii de stat ţinute în viaţă pe subvenţii din taxele şi impozitele oamenilor. Banii obţinuţi, împreună cu redevenţele obţinute din resursele naturale ale României, să fie direcţionaţi către un pilon de pensii similar Pilonului II şi III. Să înceapă o trecere treptată a pensionarilor către acest nou sistem”, a afirmat deputata USR.

„Partea bună este că acest sistem ar contribui şi la relansarea economică, o parte importantă din aceşti bani fiind investiţi de administratorii de fond în economia românească. Abia atunci putem vorbi de accesarea acestor bani de către oameni, la pensie, eşalonat, sub forma unor rente viagere. Până atunci, Pilonul II, aşa cum a fost gândit acum 17 ani, este al nostru, al celor care contribuim. E proprietatea noastră privată şi trebuie să avem dreptul şi libertatea să folosim aceşti bani aşa cum ne dorim”, a conchis Cristina Prună.