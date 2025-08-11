Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Cristina Prună: Guvernul atacă Pilonul II în loc să facă reforma reală a pensiilor

A.B.
Politică / 11 august, 14:01

Cristina Prună: Guvernul atacă Pilonul II în loc să facă reforma reală a pensiilor

Deputata USR de Bucureşti, Cristina Prună, critică într-o postare pe Facebook intenţia Guvernului de a modifica regulile Pilonului II de pensii, acuzând lipsa unei viziuni asupra problemelor sistemice ale sistemului de pensii din România.

„Ne concentrăm prea mult pe cum trebuie folosiţi cei 4,75% care merg spre Pilonul II, în loc să vedem problema reală - în 2035, un angajat va susţine pensia a 2,5 pensionari”, a declarat parlamentara.

„Guvernul în funcţie ar trebui să fie unul al reformelor. Unul care să despovăreze statul de costuri care generează deficit. Dar, culmea, i-a căşunat tocmai pe ceva ce nu generează costuri - Pilonul II de pensii. O reformă care are tocmai rolul să ia din presiunea pensiilor asupra bugetului de stat”, a adăugat Prună.

Aceasta critică dur funcţionarea Pilonului I: „Frustrarea de zilele acestea vine tocmai din faptul că Pilonul I, pentru care contribuim 25% din ce câştigăm, minus partea care se duce la Pilonul II, este unul prost. Un sistem în care stăm la mâna politicianului care stabileşte punctul de pensie prin formule complicate. Singurii bani pe care suntem stăpâni sunt cei din Pilonul II.”

Prună susţine că deficitul ar trebui redus printr-o reformă profundă: „Să trecem treptat de la modelul pe care îl avem astăzi, bazat pe o aşa-zisă solidaritate între generaţii - adică cei care muncesc astăzi plătesc pensia celor care au ieşit din activitate - la unul prin care fiecare dintre noi acumulăm, iar banii sunt reinvestiţi. Cum se întâmplă cu Pilonul II sau III de pensii astăzi.”

„Să pornim de la modelul norvegian şi să îl adaptăm realităţii româneşti. Statul ar trebui să scoată la licitaţie cât mai multe active pe care le deţine. Multe dintre ele oricum nu sunt productive, dar în economia reală ar crea valoare - de exemplu clădiri folosite gratuit de pilele de partid, companii de stat ţinute în viaţă pe subvenţii din taxele şi impozitele oamenilor. Banii obţinuţi, împreună cu redevenţele obţinute din resursele naturale ale României, să fie direcţionaţi către un pilon de pensii similar Pilonului II şi III. Să înceapă o trecere treptată a pensionarilor către acest nou sistem”, a afirmat deputata USR.

„Partea bună este că acest sistem ar contribui şi la relansarea economică, o parte importantă din aceşti bani fiind investiţi de administratorii de fond în economia românească. Abia atunci putem vorbi de accesarea acestor bani de către oameni, la pensie, eşalonat, sub forma unor rente viagere. Până atunci, Pilonul II, aşa cum a fost gândit acum 17 ani, este al nostru, al celor care contribuim. E proprietatea noastră privată şi trebuie să avem dreptul şi libertatea să folosim aceşti bani aşa cum ne dorim”, a conchis Cristina Prună.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb