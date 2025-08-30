Crucea Roşie avertizează împotriva unei evacuări a oraşului Gaza, în timp ce Israelul îşi înăspreşte asediul

Crucea Roşie avertizează astăzi împotriva unei evacuări masive a populaţiei din oraşul Gaza, în timp ce Israelul îşi înăspreşte asediul oraşului în vederea unei ofensive anunţate drept majoră împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

”Este imposibil ca evacuarea masivă a oraşului Gaza să se defăşoare cu bine, în mod sigur şi demn, în condiţiile actuale”, avertizează preşedinta Comitetului Internţaional al Crucii Roşii (CICR) Mirjana Spoljaric.

Un asemenea proeict este ”nu doar irealizabil, ci de neînţeles”, dacă Israelul vrea să respecte principiile dreptului internaţional umanitar, apreciază ea.

Mii de locuitori au fugit deja din oraş situat în nordul Fâşiei Gaza, în care trăiesc aproape un milion de persoane, potrivit unor estimări ONU.

După aproape 23 de luni de război care au devastat Fâşia Gaza, evacuarea oraşului Gaza ”ar antrena o deplasare masivă de populaţie pe care nicio zonă din Fâşia Gaza nu va fi în măsură să o absoarbă”, avertizează Spoljaric.

În pofida unor presiuni tot mai mari, atât în străinătate, cât şi în Israel, în vederea încetării războiului, Guvernul lui Benjamin Netanyahu anunţă că vrea să continue ofensiva în Fâşia Gaza şi a ordonat armatei să pregătească un asalt generalizat împotriva oraşului Gaza.

Netanyahu şi aliaţii săi de extremă dreapta consideră că este vorba despre a termina cu Hamas, care a declanşat războiul, la 7 octombrie 2023, şi să aducă în Israel toţi ostaticii luaţi în acea zi.

Armata israeliană, care a declarat în mod oficial vineri oraşul Gaza drept ”zonă de luptă” - în preludiul ofensivei -, consideră că evacuarea aglomeraţiei urbane este ”inecitabilă”.

Pe teren, operaţiuni militare israeliene s-au intensificat sâmbătă la periferia oraşului Gaza.

Un jurnalist care colaboreză cu AFP şi care se afla la marginea de nord a oraşului Gaza şi oraşului Jabalia anunţă că se află la limita zonei a cărei evacuare a fost ordonată de către armată. Bombardamente se apropie şi se aud clar tiruri şi explozii, anunţă el.

Apărarea Civilă a Fâşiei Gaza, o organizţaie de prim-ajutor care operează sub autoritatea Hamas de la preluare puterii în ebclavă, în 2007, anunţă atacuri israeliene intense vizând cartierele Sabra (centru) şi Zeitun (sud-est) şi o ”escaladare” în cartierul Sheikh Radwan (nord).

”Bombardamentele (din această noapte) au fost intense, nu au încetat o secundă şi nu am dormit”, a declarat Abu Mohammad Kishko, contactat telefonic în timp ce se afla în nordul Zeitun.

”Nu putem nici măcar să respirăm bine din cauza bombelor fumigene, ne sufocăm (...). Suntem prinţi în casele noastre”, declară acest bărbat în vârstă de 42 de ani care, la fel ca alţi locuitori, nu s-a supus ordinelor israeliene de evacuare pentru că ”nu există niciun loc sigur (în Fâşia Gaza) şi nu avem unde să ne ducem”.

”Toată noaptea, bombardamentele şi exploziile nu au încetat, iar copiii mei nu au dormit”, a declarat Mariam Yassine, contactată la Sheikh Radwan.

”Soţul meu a plecat acum câteva zile să caute un loc pentru noi, dar nu a găsit nimic şi nu ştim ce să facem”, a adăugat această femeie, în vârstă de 38 de ani.

”La Gaza trăim o tragedie zilnică şi este ca şi cum lumea nu ne aude şi nu ne vede”, deplânge ea.

Armata israliană, întrebbată de AFP despre operaţiunile sale militare în care - militari israelieni desfăşoară operaţiuni terestre în Zeitun de mai multe zile -, a declarat pur şi simplu că doi sintre militarii săi au fost răniţi de un dispozitiv exploziv ”în noedul Fâşiei Gaza”.

”Aproape un milion de persoane care trăiesc în guvernoratul Gaza nu au parctic unde să se ducă şi nici măcar mijloace de deplasare”, a denunat vineri directorul Agenţiei ONU a Refugiaţilor Palestinieni (UNRWA) Philippe Lazzarini.

”Dacă operaţiunea militară se desfăşoară în mijlocul populaţiei (...) va fi un dezastru total”, avertizează el.

”Atacul de la 7 Octombrie a antrenat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene. Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 sunt ţinute în continuare în Fâşia Gaza, dintre care se presupune că sunt în viaţă 20.

Represaliile militare israeliene s-au soldat cu cel puţin 63.025 de morţi în Fâşia Gaza, manoritatea civili, potrivit unor date ale Ministerului Sănătăţii, plasat sub autoritatea Hamas. Ministerul, ale cărui date sunt considerate fiabile de către ONU, nu precizează numrul combatanţilor ucişi.