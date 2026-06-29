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CSAT: 5.358 militari şi civili vor participa la misiuni şi operaţii în afara ţării în anul 2027

S.B.
Politică / 29 iunie, 19:21

CSAT: 5.358 militari şi civili vor participa la misiuni şi operaţii în afara ţării în anul 2027

Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării au analizat şi aprobat, luni, în şedinţă, forţele armate ale României care pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2027, informează news.ro.

Astfel, 5.358 militari şi civili vor participa la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2027 iar Ministerul de Interne va participa cu un efectiv de 2.604 militari şi poliţişti.

Astfel, Armata României va asigura, pentru forţele şi mijloacele care pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în anul 2027, un efectiv de 5.358 militari şi civili.

Dintre aceştia, 2.786 vor participa la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, 1.801 de militari se vor afla în aşteptare, pe teritoriul naţional, cu posibilitatea de a fi dislocaţi la ordin, iar 771 de militari vor fi în cadrul forţelor propuse pentru misiuni şi operaţii posibil a fi asumate, se precizează în comunicatul CSAT.

Ministerul Afacerilor Interne va putea participa în anul 2027 la misiuni şi operaţii cu un efectiv de 2.604 militari şi poliţişti, dintre care 39 vor participa la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, iar 2.565 de militari se vor afla în aşteptare, pe teritoriul naţional, cu posibilitatea de a fi dislocaţi la ordin.

Ministerul Apărării Naţionale a solicitat suplimentarea contribuţiei la Mine Countermeasures Black Sea Task Group (MCM BLACK SEA), o iniţiativă strategică vitală pentru garantarea libertăţii de navigaţie şi securităţii economice şi militare din Marea Neagră, în vederea asigurării comenzii pentru aceasta în anul 2027.

Constituirea MCM BLACK SEA, în ianuarie 2024, de către România, Turcia şi Bulgaria, reprezintă o premieră în istoria recentă a securităţii Mării Negre şi un proiect de importanţă strategică pentru ţara noastră, menit să menţină siguranţa traficului maritim în Marea Neagră, inclusiv protecţia infrastructurii submarine critice, prin extinderea funcţiilor operaţiei de deminare maritimă MCM BLACK SEA, se mai arată în comunicatul CSAT.

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