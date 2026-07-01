Cseke Attila: Rog insistent beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri europene prin PNRR să depună facturile pentru a fi decontate

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, solicită beneficiarilor de proiecte finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) să depună facturile pentru decontare, subliniind că rata de absorbţie a ministerului a ajuns la 86% şi că accelerarea plăţilor este esenţială pentru finalizarea investiţiilor în comunităţile locale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

”Rog insistent beneficiarii proiectelor cu finanţare din fonduri europene prin componentele PNRR coordonate de Ministerul Dezvoltării să depună facturile pentru a fi decontate întrucât aceste proiecte înseamnă dezvoltare pentru comunităţile locale şi condiţii de viaţă mai bune pentru cetăţeni. Ministerul Dezvoltării are o rată de absorbţie de 86% pe cele patru componente ale Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pe care le coordonează, şi urmăreşte, în continuare, accelerarea absorbţiei acestor fonduri”, a anunţat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Ministrul a precizat că toate facturile intermediare depuse până la finalul lunii mai pentru proiectele aflate în derulare au fost plătite, inclusiv pentru unele depuse în iunie, iar, dintre cele 5.371 de proiecte finanţate de Ministerul Dezvoltării, aproape 2.000 au fost finalizate. Fondurile europene sunt utilizate pentru construirea unor creşe moderne şi prietenoase cu mediul, pentru reabilitarea termică şi consolidarea seismică a blocurilor de locuinţe, a spitalelor, a şcolilor şi a altor clădiri publice, precum şi pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi şi prietenoase cu mediul din localităţile din România.

”Am mărit capacitatea Ministerului Dezvoltării de a gestiona aceste proiecte şi, după cum este cunoscut, termenul limită pentru implementarea şi finalizarea decontării investiţiilor finanţate de minister, prin PNRR, a fost prelungit de la 30 iunie la 31 iulie 2026. De aceea este imperios necesar să fie depuse facturile pentru lucrările efectuate în vederea decontării. Inclusiv ultimele facturi pentru proiectele finalizate şi cele pentru care autorităţile locale, beneficiarii proiectelor, au contractat împrumuturi de la trezorerie”, a conchis ministrul dezvoltării.