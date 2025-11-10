Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu pentru incitare la ură şi violenţă

A.B.
Politică / 10 noiembrie, 17:37

CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu pentru incitare la ură şi violenţă

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat luni că a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând-o că a „încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor într-un mod iresponsabil şi populist”, potrivit G4Media.

Instituţia susţine că declaraţiile vicepremierului - care comparase pensiile magistraţilor cu fondurile destinate copiilor bolnavi - reprezintă „atacuri la adresa unei puteri constituţionale” şi că „alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare”.

„Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional (...) nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive”, se arată în comunicatul CSM. Consiliul afirmă că a sesizat organele abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare, prevăzută la articolul 369 din Codul Penal.

CSM subliniază că independenţa justiţiei, inclusiv cea financiară, nu reprezintă un privilegiu, ci o „garanţie constituţională că drepturile fiecărui cetăţean vor fi apărate de profesionişti ai dreptului liberi de orice influenţe”.

Articolul 369 din Codul Penal sancţionează cu închisoare de la şase luni la trei ani sau amendă orice act public care îndeamnă la violenţă, ură sau discriminare pe criterii de gen, religie, profesie, orientare politică sau alte criterii similare.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat recent, într-un interviu, că magistraţii trebuie să înţeleagă „că au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, adăugând că „orice privilegiu înseamnă o gaură în altă parte”.

Afirmaţiile sale au generat reacţii dure din partea corpului magistraţilor şi a politicienilor, conform sursei citate.

Luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a folosit un limbaj similar celui din comunicatul CSM, acuzând „populismul greţos” al unor membri ai guvernului.

„Sper să se iasă dintr-o zonă de populism greţos pe care l-am văzut în aceste zile la unii reprezentanţi ai guvernului. Nu mai suntem în zona de ONG-uri. Trebuie găsită acea cale care să te ducă la scopul propus”, a spus Grindeanu, criticând faptul că timp de trei săptămâni nu s-au făcut progrese în elaborarea noii legi privind pensiile speciale după respingerea acesteia de către CCR.

Şeful PSD a avertizat că unii politicieni încearcă să câştige capital politic „din confruntarea cu magistraţii”, ceea ce riscă să blocheze procesul legislativ.

Preşedinta CSM, Elena Costache, declarase anterior că o pensie de 70% din ultimul salariu net, adică între 11.000 şi 14.000 de lei pentru un judecător, „este mică”, argumentând că magistraţii „sunt unici şi nu pot fi comparaţi cu alte categorii sociale”.

Ea a subliniat că „independenţa financiară a magistraţilor este parte a independenţei justiţiei” şi că reducerea pensiilor ar afecta stabilitatea sistemului judiciar.

Guvernul Bolojan a propus ca magistraţii să beneficieze de o pensie echivalentă cu 70% din ultimul salariu net, faţă de 80% din ultimul salariu brut cât primesc în prezent, fiind singura categorie profesională din România ale cărei pensii pot depăşi valoarea salariului activ.

Opinia Cititorului ( 8 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 17:56)

    citim stiri din tara din mai multe surse media nationale, consacrate etc.

    pe zi ce trece se vede cum coruptia domina, stapaneste si conduce sub un parlament si senat corupt si sub un guvern si o administratie la fel de corupta.  

    la ora actuala justitia este consacrata coruptiei si este parte din coruptia generalizata.  

    atat timp cat vor fi bani din imprumutirile facute de bolojean pentru a sustine coruptia si furtul generalizat din banul public. 

    base a spus realitatea care se vede si din interior si de afara. 

    cand nu vor mai fi bani vom vedea altceva. 

    dictatura! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  Ce CSM e asta ?
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 17:57)

    Abuzează de puterea juridica.

    La așa comportament, CSM trebuie desființat. Lucrează contra cetățenilor care l-au înființat și il plătesc.  

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 17:58)

    Fiecare categ profes e UNICA? DOAR MAGISTRATII SUNT UNICI? CATA TRUFIE!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 18:08)

    hotii s-au activat

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 18:13)

    Nu îi mai criticați pe magistrați că ajungeți la pușcărie.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    6.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 18:19)

    Proasta si lacoma ca orice ONG ista.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    7.  fără titlu
    (mesaj trimis de Noi în data de 10.11.2025, 18:24)

    Drepturile speciale = discriminare

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    8.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 18:44)

    Ccr si csm o grupare de mafihoti.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

10 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 10 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

10 noiembrie
Ediţia din 10.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

10 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0854
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3982
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4561
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7881
Gram de aur (XAU)Gram de aur576.4457

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb