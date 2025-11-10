CSM a depus plângere penală împotriva Oanei Gheorghiu pentru incitare la ură şi violenţă

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunţat luni că a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând-o că a „încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor într-un mod iresponsabil şi populist”, potrivit G4Media.

Instituţia susţine că declaraţiile vicepremierului - care comparase pensiile magistraţilor cu fondurile destinate copiilor bolnavi - reprezintă „atacuri la adresa unei puteri constituţionale” şi că „alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare”.

„Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional (...) nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive”, se arată în comunicatul CSM. Consiliul afirmă că a sesizat organele abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare, prevăzută la articolul 369 din Codul Penal.

CSM subliniază că independenţa justiţiei, inclusiv cea financiară, nu reprezintă un privilegiu, ci o „garanţie constituţională că drepturile fiecărui cetăţean vor fi apărate de profesionişti ai dreptului liberi de orice influenţe”.

Articolul 369 din Codul Penal sancţionează cu închisoare de la şase luni la trei ani sau amendă orice act public care îndeamnă la violenţă, ură sau discriminare pe criterii de gen, religie, profesie, orientare politică sau alte criterii similare.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat recent, într-un interviu, că magistraţii trebuie să înţeleagă „că au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, adăugând că „orice privilegiu înseamnă o gaură în altă parte”.

Afirmaţiile sale au generat reacţii dure din partea corpului magistraţilor şi a politicienilor, conform sursei citate.

Luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a folosit un limbaj similar celui din comunicatul CSM, acuzând „populismul greţos” al unor membri ai guvernului.

„Sper să se iasă dintr-o zonă de populism greţos pe care l-am văzut în aceste zile la unii reprezentanţi ai guvernului. Nu mai suntem în zona de ONG-uri. Trebuie găsită acea cale care să te ducă la scopul propus”, a spus Grindeanu, criticând faptul că timp de trei săptămâni nu s-au făcut progrese în elaborarea noii legi privind pensiile speciale după respingerea acesteia de către CCR.

Şeful PSD a avertizat că unii politicieni încearcă să câştige capital politic „din confruntarea cu magistraţii”, ceea ce riscă să blocheze procesul legislativ.

Preşedinta CSM, Elena Costache, declarase anterior că o pensie de 70% din ultimul salariu net, adică între 11.000 şi 14.000 de lei pentru un judecător, „este mică”, argumentând că magistraţii „sunt unici şi nu pot fi comparaţi cu alte categorii sociale”.

Ea a subliniat că „independenţa financiară a magistraţilor este parte a independenţei justiţiei” şi că reducerea pensiilor ar afecta stabilitatea sistemului judiciar.

Guvernul Bolojan a propus ca magistraţii să beneficieze de o pensie echivalentă cu 70% din ultimul salariu net, faţă de 80% din ultimul salariu brut cât primesc în prezent, fiind singura categorie profesională din România ale cărei pensii pot depăşi valoarea salariului activ.