CSM acuză clasa politică de campanie de defăimare împotriva magistraţilor

I.S.
Politică / 1 septembrie, 16:21

CSM acuză clasa politică de campanie de defăimare împotriva magistraţilor

Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) acuză clasa politică de derularea unei campanii concertate de defăimare împotriva magistraţilor, care ar fi dus la „instigări directe la săvârşirea unor infracţiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor”.

Potrivit unui comunicat, CSM susţine că această campanie, întreţinută prin declaraţii politice repetate şi intens mediatizată, urmăreşte distragerea atenţiei de la problemele economice şi sociale ale societăţii. „Mesajele publice transmise de Consiliu pentru a avertiza asupra riscurilor unei astfel de abordări au fost ignorate, iar campania de denigrare a continuat, generând consecinţe grave într-un stat de drept”, se arată în comunicat.

CSM semnalează că reţelele sociale abundă de mesaje agresive la adresa magistraţilor, instigând la săvârşirea unor infracţiuni sau alte fapte antisociale împotriva lor sau a familiilor lor. De asemenea, incidente similare au fost raportate şi în incinta instanţelor, inclusiv în sălile de judecată, ceea ce a condus la emiterea unor ordine de protecţie pentru prevenirea faptelor antisociale.

La solicitarea CSM, instanţele şi parchetele au raportat numeroase astfel de cazuri, conturând un fenomen fără precedent, care ameninţă integritatea fizică şi psihică a magistraţilor şi a familiilor acestora.

Consiliul anunţă că va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a investiga toate incidentele raportate, inclusiv cele identificate în mediul online, şi asigură corpul magistraţilor că va lua toate măsurile necesare pentru protecţia acestora.

Totodată, CSM face apel la toţi actorii implicaţi în comunicarea publică, atât politici, cât şi non-politici, să manifeste responsabilitate în discursuri şi mesaje, pentru a preveni crearea unui climat de haos social care să afecteze funcţionarea justiţiei.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 16:24)

    Sunteți deja defăimați, nu mai trebui să vă facă reclamă guvernul.

    îi scăpați pe toți corupții și criminalii cu pile și bani și apoi veniți să feriți cele mai mari drepturi din toată lumea asta. 

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 16:48)

      Ceea ce numești tu ‘pile și bani’ se numește procedură legală și drept la apărare. Ce numești tu ‘apărare a drepturilor’ e tocmai ceea ce garantează că oricine, inclusiv tu, nu va fi judecat arbitrar. Dacă ai dovezi concrete, du-le la parchet, nu te transforma într-un propagandist de pe Facebook. Restul sunt doar vorbe goale și defăimare pură.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 01.09.2025, 16:58)

      du-te si te culca , ca bați campii !

