CSM: Tribunalele şi judecătoriile din ţară se alătură protestelor împotriva reformei pensiilor magistraţilor

Consiliul Superior al Magistraturii anunţă că forurile de conducere ale unor tribunale şi judecătorii din toată ţara au decis să se alăture protestului declanşat de curţile de apel, pe fondul nemulţumirilor privind pensiile magistraţilor. Conform Consiliului, fiecare adunare generală a stabilit termenii în care vor fi aplicate deciziile, şi modul în care se va desfăşura activitatea instanţelor. Există şi instanţe, precum Tribunalul Braşov, care nu se alătură protestului.

„În cadrul adunărilor generale ale judecătorilor desfăşurate în perioada 26 - 27 august 2025, tribunalele şi judecătoriile din întreaga ţară au hotărât că se impune adoptarea aceloraşi măsuri stabilite de cele 16 curţi de apel, solicitând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor şi încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”, informează, vineri, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Deciziile variază de la o instanţă la alta, însă scopul măsurilor este acelaşi.

„Pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menţionat, s-a hotărât ca în perioada următoare activitatea instanţelor să se desfăşoare potrivit celor stabilite prin hotărârile adunărilor generale”, precizează CSM.

Tribunalul Vâlcea a fost una dintre primele instanţe de rang inferior care au anunţat măsuri de protest solicitând retragerea proiectului privind reforma pensiilor în magistratură.

Judecătorii Tribunalului Vâlcea au fost printre primii care s-au alăturat protestelor anunţate încă de la începutul săptămânii de Curţile Apel. Aceştia au anunţat că, începând de miercuri, 27 august, şi până la retragerea proiectului de lege, suspendă soluţionarea cauzelor, cu excepţia celor în care se exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală, a cauzelor având ca obiect dispoziţia asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară şi în faza de judecată), suspendarea executării actelor administrative şi alte măsuri deosebit de urgente privind minorii.

„Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare”, a transmis Tribunalul Vâlcea.

Şi Tribunalul Mureş a decis ca, începând cu data de 27 august şi până la retragerea proiectului de lege, să suspende soluţionarea cauzelor la nivelul acestei instanţe. Excepţie fac dosarele care au obiect: plasamente, adopţii, tutela minorului, delegarea autorităţii părinteşti, ordonanţe preşedinţiale privind minorii, ordine de protecţie, internare medicală nevoluntară şi revocare internare medicală nevoluntară, ocrotirea majorului prin consiliere judiciară şi tutelă specială la Secţia civilă, de litigii de muncă şi asigurări sociale. La Secţia de contencios administrativ şi fiscal vor fi judecate speţele care au ca obiect suspendare executare act administrativ, refuz acordare drepturi protecţie socială (persoane cu handicap; protecţia copilului) în timp ce Secţia penală va judeca cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu excepţia celor care au ca obiect contestaţie privind durata procesului, dosare cu inculpaţi faţă de care s-au luat măsuri preventive în cauză, măsuri preventive şi măsuri de siguranţă, contestaţii care privesc aceste măsuri, contestaţii la executare în care se solicită punerea în libertate a persoanei, incidente procedurale privind cauzele de mai sus.

Adunarea Generală a Judecătorilor din Tribunalul Braşov a adoptat în unanimitate o hotărâre prin care îşi manifestă dezacordul cu privire la adoptarea proiectului propus de Guvern.

„Cu privire la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei, cu majoritate (16 voturi împotriva şi 12 voturi pentru) judecătorii ai hotărât continuarea activităţii fără adoptarea unor forme de protest, la acest moment, cu o analiză ulterioară a unor eventuale forme de protest, în funcţie de evoluţia procesului legislativ”, a transmis Tribunalul Braşov.