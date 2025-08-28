Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
CTP extinde fabrica iwis din Oradea cu încă 4.000 mp

A.B.
28 august, 18:52

CTP extinde fabrica iwis din Oradea cu încă 4.000 mp

CTP anunţă construcţia unei extinderi de 4.000 mp a fabricii iwis din cadrul CTPark Oradea City, potrivit unui comunicat al companiei emis redacţiei. Noua investiţie va suplimenta unitatea existentă de 7.000 mp şi este programată să fie finalizată în 2026.

Extinderea are ca obiectiv creşterea capacităţii de producţie pentru compania germană iwis, activă în domeniul tehnologiilor de transmisie şi cu o experienţă de peste 100 de ani în dezvoltarea de soluţii de precizie. Fabrica din Oradea, deschisă în urmă cu câţiva ani, va deservi atât cererea locală, cât şi pe cea internaţională.

Situat la doar câţiva kilometri de graniţa cu Ungaria, CTPark Oradea City este poziţionat strategic pe coridorul rutier european E60 şi beneficiază de infrastructură modernă, inclusiv un terminal intermodal aflat în construcţie.

„Extinderea unităţii de producţie din Oradea reprezintă un pas strategic în consolidarea amprentei noastre internaţionale, cu posibilitatea de a continua să creştem în România”, a declarat Jörg Quittkat, COO iwis mobility systems GmbH & Co KG.

La rândul său, Andrei Marian, Business Development Director CTP România, a subliniat că această dezvoltare confirmă atractivitatea României ca hub industrial în regiune.

CTP este prezent în Oradea cu trei parcuri industriale - CTPark Oradea City, CTPark Oradea Cargo Terminal şi CTPark Oradea North - şi administrează la nivel naţional peste 3 milioane mp de facilităţi de Clasa A.

Ziarul BURSA

28 august

Citeşte Ziarul BURSA din 28 august

Curs valutar BNR

28 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0672
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3495
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4325
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8730
Gram de aur (XAU)Gram de aur475.4400

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

