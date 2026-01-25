Cuba a avertizat SUA să „calculeze preţul” în cazul unei potenţiale agresiuni militare

Preşedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a promovat pregătirea militară a ţării ca mijloc de descurajare împotriva unei eventuale agresiuni din partea Statelor Unite, după ameninţările venite din partea Washingtonului, potrivit AFP.

„Cea mai bună modalitate de a evita o agresiune este ca imperialismul (Statele Unite) să fie obligat să calculeze preţul pe care l-ar plăti pentru a ataca ţara noastră”, a declarat Diaz-Canel în timpul unui exerciţiu militar într-o unitate a forţelor armate, conform sursei citate.

„Şi acest lucru depinde în mare măsură de pregătirea noastră pentru acest tip de acţiuni militare”, a adăugat liderul cubanez, îmbrăcat în uniformă militară, în declaraţii difuzate de televiziunea naţională, potrivit sursei amintite.

Miguel Diaz-Canel, care prezidează Consiliul Apărării Naţionale, responsabil cu controlul ţării în circumstanţe excepţionale, cum ar fi conflicte sau dezastre naturale, a fost însoţit de ministrul forţelor armate, generalul Alvaro Lopez Miera, şi de alţi înalţi responsabili militari cubanezi, a relatat AFP.

Preşedintele american a repetat în mai multe rânduri ameninţări la adresa Cubei după raidul de la Caracas care a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, principalul aliat al Havanei şi principalul său furnizor de energie, a amintit sursa menţionată.

Administraţia Trump intenţionează să realizeze o schimbare de regim în Cuba până la sfârşitul anului, încurajată de înlăturarea lui Maduro, a mai transmis AFP.