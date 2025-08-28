Cupa Bosfor 2025 aduce la Istanbul cea de-a 24-a ediţie a regatei dintre două continente

Cupa Bosfor, cea mai longevivă competiţie de navigaţie din Turcia şi una dintre puţinele curse din lume care se desfăşoară între două continente, va reveni la Istanbul între 18 şi 21 septembrie, pentru ediţia cu numărul 24, potrivit unui comunicat TGA emis redacţiei.

Evenimentul reuneşte aproximativ 85 de ambarcaţiuni din întreaga lume şi 900 de marinari din 10 ţări, care vor concura în opt categorii diferite, printre care IRC, ORC şi ambarcaţiuni de croazieră. Ziua principală a competiţiei va fi 20 septembrie, când flota de veliere va traversa strâmtoarea Bosfor, de regulă rezervată traficului comercial.

Sub privirile celor trei poduri suspendate şi ale spectatorilor de pe maluri, ambarcaţiunile, cu lungimi între 8 şi 26 de metri, vor concura pentru trofeul Cupei Bosfor 2025. Organizatorii estimează că aproximativ un milion de persoane vor urmări cursa de pe malurile strâmtorii.

Programul include şi curse de tip „around the cans” în zona Caddebostan, precum şi evenimente culturale asociate, printre care reprezentaţia „Teatrul Vânturilor”, realizată în colaborare cu Academia de Arte Frumoase din Istanbul.