Curtea de Apel Bucureşti a suspendat decizia CNA de ridicare a licenţei Realitatea TV

Curtea de Apel Bucureşti a decis marţi suspendarea executării deciziei CNA de retragere a licenţei postului Realitatea Plus, astfel că televiziunea îşi poate continua emisia până la pronunţarea unei hotărâri definitive.

Potrivit minutei de şedinţă, instanţa a admis, în şedinţa din 8 aprilie 2026, cererea formulată de societatea care operează postul Realitatea Plus şi a dispus suspendarea executării deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului prin care fusese retrasă licenţa de emisie.

Potrivit minutei afişate pe portalul Curtea de Apel Bucureşti, soluţia este următoarea:

- admite cererea de suspendare;

- dispune suspendarea executării deciziei Consiliul Naţional al Audiovizualului;

- măsura este valabilă până la soluţionarea acţiunii pe fond.

Decizia instanţei are caracter executoriu, ceea ce permite postului Realitatea Plus să îşi continue emisia în perioada judecării cauzei pe fond.

Instanţa nu s-a pronunţat asupra legalităţii retragerii licenţei, această chestiune urmând să fie analizată ulterior, în cadrul procesului principal