Curtea Supremă a SUA urmează să se pronunţe pentru prima oară cu privire la anularea căsătoriei gay

S.B.
Internaţional / 13 august, 11:35

Curtea Supremă a SUA urmează să se pronunţe pentru prima oară cu privire la anularea căsătoriei gay

Curtea Supremă ar putea bulversa America, la zece ani de la legalizarea la nivel federal a căsătoriei între persoane de acelaşi sex, şi ar putea infirma pentru prima oară, în toamnă, această decizie, potrivit news.ro.

Judecătorii celei mai înalte jurisdicţii americane urmează să stabilească în următoarele luni dacă acceptă sau nu să se pronunţe în cazul Kim Davis.

Kim Davis, o fostă grefieră din comitatul Kentucky, a făcur apel împotriva unei hotărâri a justiţiei, în urma căreia a făcut şase zile de închisoare, din cauză că a refuzat să emită licenţe de căsătorie unui cuplu homosexual, din motive religioase.

Kim Davis a fost condamnată, de asemenea, la plata unor despăgubiri morale în sumă de 100.000 de dolari şi la plata unor cheltuieli avocăţeşti în sumă de 260.000 de dolari, potrivit postului.

”Dacă a existat vreodată vreun caz de o importanţă excepţională, acesta este al primei persoane din istoria republicii încarcerate pentru că şi-a urmat convingerile religioase împotriva definiţiei istorice a căsătoriei”, apreciază avocatul lui Kim Davis, Mathew Staver.

”Această greşeală trebuie să fie corectată”, consideră el.

Ea a făcut plângere în justiţie în iulie şi consideră că hotărârea ţine de Primul Amendament al Constituţiei americane, care o apăra de orice urmărire.

Primul Amendament interzice Congresului Statelor Unite să adopte legi care limitează libertatea religioasă, a cărei victimă se declară Kim Davis.

Însă, până în prezent, toate tribunalele americane au respins argumentele fostei grefiere.

Justiţia americană a stabilit în acest an că fosta grefieră ”nu poate invoca Primul Amendament ca mijloc de apărare, pentru că este însărcinată cu un act de stat, pe care Primul Amenfament nu-l apără”.

Potrivit ABC News, - în calitate de grefieră -, în 2015, Kim Davis era singura autoritate însărcvinată să emită licenţe de căsătorie în numele Guvernului, în virtutea legii statului, pe care a încălcat-o.

”Niciun judecător de la vreo Curte de Apel americană nu şi-a manifestat nici cel mai mic interes faţă de cererea de reexaminare a doameni Davis, iar noi suntem convinşi că Curtea Supremă va conveni de asemenea că argumentele doamnei Davis nu merită mai multă atenţie”, declară ABC News avocatul lui David Ermold şi al lui David Moore, William Powell.

Cupul din Kentucky, în prezent căsătorit, a dat-o în judecată pe fosta grefieră şi-i cere despăgubiri.

