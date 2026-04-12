Cynthia Păun critică panourile din Bucureşti privind naşterea: „Mesaje fără context şi profund nedrepte faţă de femei”

Cynthia Păun a criticat dur, într-o postare publicată pe Facebook, mesajele afişate pe panouri din Bucureşti care vizează modul de naştere, calificându-le drept „iresponsabile” şi „fără respect faţă de femei”.

Aceasta a explicat că a născut de două ori prin cezariană, subliniind că decizia nu a fost una „uşoară” sau dictată de preferinţă personală, ci una luată împreună cu medicul, în interesul său şi al copiilor săi, potrivit postării.

„Chiar nu-mi vine să cred că, în anul 2026, astfel de mesaje ajung să fie puse în spaţiul public, fără nicio asumare şi fără nicio responsabilitate”, a afirmat Cynthia Păun în postarea sursă.

Ea susţine, conform sursei citate, că mesajele afişate sunt „fără context, fără explicaţii şi fără respect” faţă de femei, mai ales în condiţiile în care acestea pot fi într-un moment de vulnerabilitate.

Potrivit acesteia, naşterea nu poate fi redusă la „un slogan” sau tratată „în alb şi negru”, iar în multe cazuri, inclusiv în experienţa personală, cezariana nu este o opţiune „comodă”, ci una necesară, uneori chiar salvatoare, conform postării pe Facebook.

Cynthia Păun consideră că transformarea unei decizii medicale într-o temă de propagandă, promovată în spaţiul public, este „nu doar iresponsabilă, ci profund nedreaptă faţă de femei”, mai notează aceeaşi sursă.

Aceasta a mai subliniat că femeile nu au nevoie să fie „convinse, judecate sau corectate” prin astfel de mesaje, ci să fie informate corect de personal medical şi susţinute în deciziile pe care le iau pentru ele şi pentru copiii lor, conform postării pe Facebook.

În final, ea a cerut intervenţia urgentă a instituţiilor, solicitând ca panourile să fie „verificate, sancţionate şi îndepărtate imediat”, potrivit aceleiaşi surse.

„Nu este normal ca spaţiul public să fie folosit pentru a răspândi mesaje care pot afecta sănătatea şi deciziile unor oameni aflaţi într-un moment vulnerabil”, a mai transmis aceasta pe Facebook, adăugând că responsabilitatea în comunicarea publică „nu este opţională”, iar legea „trebuie aplicată, nu ignorată”.