Dan Motreanu (PNL) îi răspunde lui Sorin Grindeanu: „Important nu este doar să semnezi un acord, ci şi să îl respecţi”

Prim-vicepreşedintele PNL Dan Motreanu i-a transmis miercuri liderului PSD, Sorin Grindeanu, că important nu este doar să semnezi un acord, ci şi să îl respecţi, după ce Grindeanu a declarat că este gata să semneze „pe loc” acordul politic care ar debloca situaţia, conform unei postări pe Facebook, citate de AGERPRES. Motreanu a amintit că PSD a mai avut un program de guvernare şi un acord politic semnate, iar respectarea lor este esenţială, potrivit sursei.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că este dispus să semneze acordul pe loc, cu condiţia ca liderul PNL, Ilie Bolojan, să vină să îl semneze la rândul său şi ca PNL să susţină prin vot un Guvern minoritar PSD, conform declaraţiilor făcute la Palatul Parlamentului, citate de AGERPRES. Grindeanu a afirmat că acordul a fost acceptat în proporţie covârşitoare de toată lumea şi că PSD este deschis să găsească un punct comun, iar blocajul nu s-a produs acolo, potrivit sursei