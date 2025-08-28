Daniel Băluţă: La noi reducerea de posturi a fost de aproape 60% de mult timp

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat joi, potrivit Agerpres, că în administraţia pe care o conduce nu vor fi efectuate disponibilizări, întrucât reducerea de personal a avut loc deja, în urmă cu mai mult timp, ajungând la aproape 60%.

„Avem în jur de 1.100 de posturi pe organigramă, dintre care sunt ocupate aproximativ 400-430. Reducerea a fost, aşadar, de aproape 60% de mult timp. Consider că orice primărie trebuie să folosească fondurile de la Guvern în principal pentru proiecte destinate oamenilor, iar cheltuielile salariale nu ar trebui să depăşească 20-25% din aceste cote. La noi sunt în prezent 17%, deci nu avem motive să facem concedieri”, a explicat edilul într-o conferinţă de presă.

Băluţă a subliniat şi necesitatea unei colaborări strânse între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, pentru binele bucureştenilor.

„În trecut, probabil aş fi spus că ar trebui să existe un singur primar pentru Bucureşti. Astăzi cred că primarul general, indiferent cine este, poate realiza lucruri bune împreună cu primarii de sector. E nevoie de o echipă care să colaboreze dincolo de culori politice sau doctrine. Planşeul Unirii sau metroul nu fac politică. Oraşul are nevoie de proiecte care să îmbunătăţească viaţa oamenilor. Este un oraş viu, frumos, dar are nevoie atât de reparaţii urgente, cât şi de o viziune de dezvoltare pe termen lung”, a transmis primarul Sectorului 4.