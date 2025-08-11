Daniel Zamfir: ”Faptul că Titus Corlăţean şi-a anunţat candidatura la şefia PSD e un lucru pozitiv”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni că este un lucru pozitiv faptul că Titus Corlăţean va candida pentru funcţia de preşedinte la congresul partidului, motivând că în acest fel va exista competiţie, informează Agerpres.

"Faptul că şi-a anunţat candidatura Titus Corlăţean e un lucru pozitiv. E foarte bine. Va exista competiţie în partid, fiecare va avea o linie proprie pe care o va prezenta, o abordare de viitor a partidului", a spus Zamfir la sediul central al PSD, înainte de reuniunea Biroului Permanent Naţional al partidului.

El a adăugat că şi-ar dori să aibă loc mai repede congresul PSD în care urmează să fie aleasă conducerea partidului.

"Eu mi-aş dori ca acest congres să se desfăşoare cât mai repede, tocmai pentru a avea o conducere legitimă, aleasă pe patru ani, care să gestioneze responsabil treburile guvernării. (...) E loc de orice suflu în conducerea partidului, suflu nou sigur va fi. Tinerii au fost tot timpul, sunt lupi care confirmă, lupi care confirmă mai puţin. Niciodată tinereţea nu a fost o virtute, eu cel puţin aşa am considerat. Cred că la nivelul conducerii unui partid trebuie să existe o împletire a oamenilor cu experienţă, cu carieră politică, oameni determinaţi, oameni, în primul rând, care în cariera lor politică să probeze că au avut rezultate. Oamenii aşteaptă de la politiceni rezultate, mai mult decât vorbe", a afirmat acesta.

Senatorul PSD Titus Corlăţean, preşedintele Comisiei pentru politică externă, şi-a anunţat candidatura la şefia Partidului Social Democrat, la congresul care va avea loc în toamnă.