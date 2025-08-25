Daniel Zamfir: "Hai că s-a umflat tărâţa-n Drulău! Vrea el, mort copt, să ţinem alegeri acum în Bucureşti”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, l-a criticat dur pe deputatul USR Cătălin Drulă, după ce acesta a cerut organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei în luna noiembrie. „Hai că s-a umflat tărâţa-n Drulău! Vrea el, mort-copt, să ţinem alegeri acum în Bucureşti”, a scris Zamfir pe Facebook.

„Ce uită băieţii ăştia este că sunt un partiduleţ de 10% şi nu decid ei ce şi când se întâmplă”, a adăugat senatorul PSD, susţinând că românii sunt preocupaţi mai degrabă de măsurile care le afectează traiul, decât de „ambiţiile personale ale drulăului”. El a mai punctat că guvernarea poate funcţiona şi fără USR.

În replică, Cătălin Drulă, posibil candidat la Primăria Capitalei, a subliniat că alegerile nu sunt decise de PSD, ci reglementate prin lege. Acesta a arătat că atât primarul Nicuşor Dan, cât şi premierul Ilie Bolojan au transmis clar că scrutinul pentru Bucureşti va avea loc în această toamnă, în noiembrie.

Declaraţiile vin în contextul în care liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a arătat reticent în privinţa alegerilor din Capitală, avertizând că discuţiile pe acest subiect ar putea destabiliza scena politică şi chiar pune în pericol coaliţia, mai ales dacă ar apărea un candidat comun PNL-USR.