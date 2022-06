DANY RUDIGER, DIRECTORUL GENERAL AL NEPI ROCKCASTLE:"Piaţa de real-estate comercial se află într-o poziţie foarte bună şi există şansa să depăşim rezultatele anului 2019"

Piaţa de real-estate comercial se află într-o poziţie foarte bună şi există posibilitatea ca NEPI Rockcastle să-şi depăşească rezultatele din 2019 având în vedere rezultatele din primele cinci luni ale acestui an, a afirmat, ieri, Dany Rudiger, directorul general al NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din Europa Centrală şi de Est, în cadrul unei întâlniri cu presa. Acesta a spus că NEPI Rockastle are în continuare un portofoliu bun de terenuri şi este interesat să realizeze noi investiţii în anii următori.

Dany Rudiger a declarat: "Am trecut prin această aceşti doi ani (caracterizaţi de pandemie), iar NEPI Rockcastle a reuşit, împreună cu partenerii noştri din retail, să administrăm destul de bine această perioadă. Nu am văzut multe insolvenţe, nu am văzut falimente, iar asta arată rezilienţa portofoliului nostru şi al pieţei pe care activăm, s-a văzut că retailerii îşi cunosc business-ul şi au avut tăria să meargă prin această perioadă dificilă. Acum ieşim din această situaţie, pare într-un final că pandemia se termină. Desigur nu putem garanta 100% că nu vom mai avea un val de coronavirus în toamnă, dar acum situaţia pare foarte promiţătoare. (...) Acum, de la finalul lunii februarie, când s-au ridicat toate restricţiile, vedem o revenire foarte puternică a comerţului retail. Portofoliul nostru creşte, veniturile cresc, în primul trimestru suntem cu mai bine de 50% peste veniturile din primul trimestru 2021. Vestea şi mai bună - pentru că mereu spun că trebuie să ne comparăm cu 2019, care a fost ultimul an normal înainte de pandemie şi un an foarte bun pentru retail - este că acum ne apropiem de cifrele din 2019, inclusiv pentru lunile aprilie şi mai. Este un trend foarte pozitiv şi nu este numai într-o anumită zonă. Încă există diferenţe, cinema-urile de exemplu au fost primele care au fost lovite de pandemie şi au fost ultimele care şi-au revenit. Sigur, industria nu a scos blockbuster-urile pe care putea să le scoată, iar acest lucru se vede cel mai bune cu noul film Top Gun. Deci ne aşteptăm de asemenea ca această industrie să-şi revină. (...) Desigur, invazia Rusiei în Ucraina creează o şi mai mare problemă pe partea inflaţiei şi evident că băncile centrale intervin. Asta în general, aceasta este situaţia în acest moment, după această perioadă dificilă pe care compania a gestionat-o foarte bine. Ne uităm spre viitor cu multă încredere, chiar dacă vedem riscurile din piaţă, dar acestea sunt mereu prezente în piaţă. Dacă ne uităm la bilanţul nostru, la lichiditatea noastră, la maturităţile pentru împrumuturile noastre cred că suntem într-o poziţie foarte bună - chiar şi dacă va mai apărea o furtună nou - să acordăm dividende în viitor pentru acţionari".

La rândul său, Eliza Predoiu, membru în boardul NEPI Rockcastle şi directorul financiar al companiei, a precizat că performanţa financiară a companiei este foarte solidă în condiţiile poziţiei de lichiditate de care se bucură compania: "Avem un bilanţ foarte puternic (...), un nivel ridicat de lichiditate cu 400 de milioane de euro pe bilanţ, plus 600 de milioane în facilităţi de credit revolving şi avem un rating BBB din partea S&P şi Fitch, cu perspectivă pozitivă".

Aceasta a adăugat: "La începutul anului am realizat o emisiune strategică de obligaţiuni verzi pentru 8 ani, în valoare de 500 de milioane (de euro), iar în acest fel am clarificat următorii doi ani în care nu avem niciun fel de scadenţe, deci prima scadenţă va fi în cel de-al patrulea trimestru din 2024. (...) Acum avem noi provocări: presiuni inflaţioniste, băncile centrale care trec la acţiune cu majorări de dobândă. Suntem în siguranţă şi din acest punct de vedere pentru că toate dobânzile din portofoliul nostru sunt 100% hedge-uite, deci pentru următorii doi ani bilanţul este complet sigur, iar lichiditatea la fel. În ceea ce priveşte sustenabilitatea, 60% din finanţarea noastră este clasificată drept finanţare verde şi suntem angajaţi criteriilor ESG. (...) Ne urmărim şi amprenta de carbon, care a scăzut cu aproape 20% anul trecut, iar un nou proiect - care este atât parte din politica noastră ESG cât şi un factor care va îmbunătăţi performanţa business-ului - este lansarea a 30 de proiecte fotovoltaice cu o capacitate instalată totală de 40 de MW şi o valoare cumulată a investiţiei de 37 de milioane de euro. 10 dintre ele vor fi puse în funcţiune până la finalul anului, iar restul până la finalul anului următor. Aceste capacităţi ne vor ajuta să economisim între 30% şi 40% din consumul de energie, deci vom produce în regim propriu".

Reprezentantul NEPI Rockcastle a mai spus că societatea are 6 proiecte în "pipeline", din care 4 în România. Aceste investiţii au o valoare de 400 de milioane de euro, printre care o extindere a Promenada Mall din Bucureşti, proiect în valoare de 180 de milioane de euro care va fi finalizat în 2025 şi 2026.

"Avem Craiova, prima noastră investiţie verde acolo, de asemenea peste 100 de milioane de euro, avem (un proiect în) Galaţi care este un teren abia achiziţionat (de 17 hectare) şi prin care dorim să ne întărim poziţia acolo, iar de asemenea am lansat primul proiect rezidenţial în Vulcan care progresează foarte bine şi unde 35% din unităţi au fost deja vândute", a spus Eliza Predoiu.

Totodată, Marek Noetzel, directorul de operaţiuni al NEPI Rockcastle, a afirmat că societatea trebuie să aibă foarte mare grijă de proprietăţile din portofoliu şi să se asigure că calitatea viitoare a portofoliului să fie peste cea de acum. Potrivit acestuia, NEPI Rockcastle va aduce noi branduri în România în următoarea perioadă de câţiva ani.

"Ce înseamnă pentru mine să menţinem ecosistemul sustenabil din retail: să ne asigurăm că chiriaşii noştri continuă să fie competitivi. Am fost foarte ocupaţi cu leasing-ul în primul trimestru, am făcut aproape 300 de acorduri din care 38% au fost acorduri noi, adică noi chiriaşi în piaţă sau redimensionări şi relocări. De asemenea, suntem foarte ocupaţi - chiar am elaborat o platformă de leasing unificată pentru portofoliu - încercând să aducem noi chiriaşi în piaţă. Unii îi ştiţi, Primark de exemplu care va fi foarte mare pentru regiunea Europei Centrale şi de Est, alţii nu îi pot menţiona pentru că încă suntem în discuţii cu ei şi nu sunt informaţii publice. Dar vă puteţi aştepta la câteva nume noi «cool» care vor intra în România şi în regiune. Suntem de asemenea ocupaţi să aducem chiriaşi din România în alte ţări, de exemplu Teilor, în Ungaria şi Polonia. Se aplică şi invers, de exemplu aducem branduri din Polonia în toate celelalte ţări", a afirmat directorul de operaţiuni al NEPI Rockcastle.

În prezent, NEPI Rockcastle operează în 9 ţări din Europa Centrală şi de Est, cu o valoare estimată a proprietăţilor de 5,8 miliarde de euro. Compania a plecat ca fiind 100% românească (NEPI - la nivel de personal), în ciuda faptului că investitorii iniţiali au fost sud-africani. Ulterior, compania a fuzionat cu Rockcastle. În România, compania deţine 20 centre comerciale, printre care Mega Mall, Promenada Mall, Vulcan Value Center, Timişoara Shopping City, CityPark Constanţa, Ploieşti Shopping City, Brăila Mall sau Galaţi Shopping City. Recent, în urmă cu 8 luni, compania a început construcţia primului proiect rezidenţial, Vulcan Residence.