Darău: ”Cred mai mult în managementul privat decât în managementul de stat”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, îşi exprimă susţinerea faţă de demersurile făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu în ceea ce priveşte reforma companiilor de stat, precizînd că că susţine ideea managementului privat şi a asocierilor între autoritatea publică şi investitori pentru marile companii ale statului, informează news.ro.
El a explicatb că, în cazul domeniilor strategice, există posibilităţi legale prin care statul să aibă ultimul cuvânt de spus în ceea ce priveşte deciziile.
”Eu susţin de la început şi mă bucur că avem mai multe parteneriate în guvern pentru asta (reforma companiilor de stat - n.r.), inclusiv că lucrăm cu doamna vicepremier, Oana Gheorghiu. Cred că fiecare astfel de companie trebuie să aibă o analiză separată şi o soluţie dedicată. Într-adevăr, există situaţii, cele în care bilanţul companiei arată bine, în care merită să scoţi pachete pe bursă şi, de altfel - pentru că am văzut multe speculaţii în spaţiul public - este în programul de guvernare acest angajament că acolo unde se pretează ar trebui scoase pe bursă pachete minoritare. Apoi, într-adevăr, sunt şi nişte cazuri în care soluţia este închiderea, special acele cazuri date deja în spaţiul public, în care ai de 10, 20, 30 de ani o situaţie care practic stagnează”, a declarat Irineu Darău, vineri, în cadrul unei conferinţe susţinute în judeţul Mureş.
Acesta a subliniat că, în ceea ce priveşte companiile aflate în subordinea Ministerului Economiei, susţine încheierea de parteneriate ”cu investitori serioşi”, mai ales în contextul investiţiilor susţinute financiar prin Programul SAFE.
”As spune că prioritatea la Ministerul Economiei şi, cu atât mai mult cu prilejul fondurilor din SAFE, este să găsim parteneri serioşi cu care să facem asocieri, joint ventures, personal, dar, iarăşi, trebuie analizat caz cu caz. Cred mai mult în managementul privat decât în managementul de stat. După cum, dacă e vorba de domenii sensibile, statul poate să-şi păstreze opţiuni prioritare, poate să aibă drepturi de veto, acele golden shares. Deci există mijloace prin care, şi dacă statul, la un moment dat, într-o asociere, nu e majoritar, să aibă ultimul cuvânt de spus, pe nişte chestiuni strategice, militare, etc”, a explicat Irineu Darău.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că există peste 1.500 de companii de stat, multe dintre ele cu pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde lei, ea arătând că a sosit momentul să se pună capăt risipei, să se ia măsurile necesare în beneficiul României, nu al băieţilor deştepţi.
Gheorghiu a anunţat că, pentru prima dată, România are un bilanţ structurat, realizat pe criterii unitare, al unui portofoliu pilot de 22 de companii de stat, care au acumulat datorii bugetare cumulate de aproximativ 4,2 miliarde de lei datorii istorice şi au înregistrat pierderi nete agregate de aproximativ 1,12 miliarde de lei în ultimul an raportat.
Premierul Ilie Bolojan a anunţat ulterior direcţiile de acţiune pentru reforma primelor 22 de companii ale statului, explicând că nu se pot accepta situaţii în care companii aflate în faliment de ani de zile continuă să consume bani publici.
În funcţie de statutul lor, pentru că unele sunt infrastructura critică şi nu pot fi închise, ele vor fi modernizate, conduse eficient şi susţinute prin decizii luate după un audit independent. Altele vor fuziona sau chiar vor fi închise. În paralel, se lucrează la o listă de companii care ar putea fi listate la bursă.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 18.04.2026, 11:40)
pe draqu!
fără management privat în chestii de Stat !
de fapt, nici nu ar mai trebuii să existe chesti de Stat !
să fie totul la Privat iar Statul să dispună de mecanismul forței-majore (a.k.a. confiscare la nevoie, temporar), în rest... Statul să ia impozit pe privat (să-i ia chirie).
să vă dau un exemplu toxic
administrator-privat-pe ste-banii-statului:
la PensiileP2 acolo, băiatul de la NN își primește un bonus de performanță, performanță pe foaie !
el are tot dinadinsul să facă portofoliul să arate bine bine rotofel pe bilanț, că atunci își primește cele 3% calculat la portofoliul rotofel umflat !
băiatul de la NN își ia bonusul acuma, pleacă la anul, iar P2:ul rămâne acționar în companii care nu bonifică P2:ul
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.04.2026, 11:48)
100%.
Petrom era pe pierdere si o gaura neagra cand era numai de stat, Hidroelectrica la fel in faliment.
Firme care acum sunt bec, platesc taxe, redevente, salariati, tin bugetul in picioare.