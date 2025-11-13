Darian împlineşte 35 de ani şi lansează serviciul Tax Navigator pentru sprijin decizional în fiscalitate

Darian, unul dintre cele mai longevive grupuri de consultanţă cu capital integral românesc, aniversează 35 de ani de activitate şi îşi consolidează poziţia de partener strategic pentru mediul de afaceri, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

„În trei decenii şi jumătate, am văzut că cel mai mare suport pe care îl putem oferi nu este o valoare estimată sau un rezultat garantat, ci claritatea şi siguranţa deciziei”, a declarat Adrian Crivii, fondatorul companiei şi preşedintele Consiliului de Administraţie. „Noi suntem lângă client pentru a transforma informaţiile complexe - fie ele din evaluarea unui activ sau unei afaceri, fie din structurarea unei achiziţii - în opţiuni simple şi sigure.”

Cu această ocazie, compania lansează serviciul Darian Tax Navigator, o facilitate care oferă companiilor mari şi medii, româneşti şi multinaţionale, asistenţă specializată în luarea deciziilor de business informate şi rapide în domeniul fiscalităţii.

„Prin Tax Navigator, echipa noastră acţionează ca un partener dedicat, cu expertiză extensivă în toate ariile fiscale - de la impozitare directă şi indirectă la preţuri de transfer, SAF-T, e-Factura, e-Transport şi ESG - care lucrează alături de echipa internă a clientului pentru a gestiona riscurile şi a adapta strategiile la schimbările legislative”, a explicat Oana Rada, Managing Partner Darian Tax.

La rândul său, CEO-ul Darian, Adrian Popa Bochiş, a subliniat că filosofia companiei este „la firul ierbii”, bazată pe o expertiză testată în toate ciclurile economice: „Aşa înţelegem provocările pieţei, aşa construim parteneriate de durată şi astfel reuşim să oferim o bază solidă de acţiune liderilor de business."

Grupul Darian se află în top 5 firme de evaluare din România, cu o cifră de afaceri de peste 5 milioane de euro. Este prezent în 11 oraşe mari şi are peste 1.000 de clienţi anual, acoperind peste 85% din industriile economiei.