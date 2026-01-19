Datoria globală şi criza de încredere: fundalul invizibil al Davosului

Dincolo de distribuţia averii, arhitectura financiară globală adaugă un strat suplimentar de tensiune.

Conform datelor consolidate la începutul anului 2026 de Institute of International Finance (IIF), datoria globală a depăşit 340 trilioane de dolari, echivalentul a peste 300% din PIB-ul mondial. Creşterea este concentrată în economiile dezvoltate, dar impactul se transmite global prin costuri de finanţare şi volatilitate.

În paralel, Trust Barometer 2026, realizat de Edelman pe un eşantion de 34.000 de respondenţi din 28 de ţări, indică:

- aproape 70% dintre respondenţi cred că liderii instituţionali induc deliberat publicul în eroare;

- temerile privind comerţul şi recesiunea au atins maxime istorice;

- optimismul economic scade accentuat în economiile dezvoltate.

Această combinaţie - datorie structural nesustenabilă + concentrare a averii + pierdere a încrederii - explică de ce Davosul discută tot mai mult despre „dialog” şi tot mai puţin despre soluţii sistemice.