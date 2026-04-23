David Popovici a revenit în bazin cu aur, la Campionatul Naţional

Multiplul campion la înot David Popovici a câştigat, miercuri, medalia de aur în proba de 50 m liber din cadrul Campionatului Naţional pentru seniori, tineret şi juniori (bazin de 50 de metri).

Popovici a parcurs distanţa de 50 de metri în 22 de secunde şi două sutimi. Pe locul doi s-a clasat Patrick Sebastian Dinu, cu timpul 22.33, iar bronzul a fost câştigat de Mihai Gergely, cu timpul 22.69.

"Sper că este prima medalie din multe. E primul concurs în opt luni. Am venit să dăm ce avem mai bun în perioada asta din an şi să mă dezmorţesc. Anul ăsta Paris e obiectivul principal. Ca întotdeauna mi-am propus doar să mă distrez şi să mă simt bine”, a declarat Popovici la TVR Sport.

David Popovici va concura la Campionatul Naţional şi la 100 m liber, 200 m liber şi la ştafete.