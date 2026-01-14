Decebal Pădure, APAR: "Acordul UE-Mercosur este un lucru bun pentru economia statelor UE, mai puţin pentru fermieri”

Acordul comercial UE-Mercosur este un lucru bun pentru economia celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, mai puţin pentru fermierii europeni, care ar urma să se confrunte cu o concurenţă neloială din partea omologilor lor din America de Sud, susţine Decebal Ştefăniţă Pădure, preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea Alimentului Românesc (APAR).

Domnul Decebal Ştefăniţă Pădure ne-a spus: "Orice acord comercial are şi părţi mai puţin bune. Iar dacă vorbim despre componenta agricolă, aceasta este puţin defavorizată în acordul UE-Mercosur din mai multe puncte. În primul rând, Dumnezeu a fost mai favorabil cu America de Sud şi acolo avem două-trei recolte pe an. La noi avem o producţie foarte bună de primăvară, după care avem ori secetă, ori inundaţie pe partea a doua a anului. Deci nu putem vorbi chiar de două recolte pe an. După aceea, condiţiile şi alimentele europene sunt la cel mai înalt standard de siguranţă şi de calitate. Ceea ce nu putem spune despre produsele din zona Mercosur. Chiar dacă în acord se vorbeşte despre produse comparabile şi aduse la acelaşi nivel, noi nu putem să ştim care sunt condiţiile de bunăstare, de exemplu, pentru animale. Da, că nu este un regulament şi atunci sigur că pe analize tu vei avea poate produs comparabil, dar în timp produsele acestea au alte influenţe asupra consumatorilor. De ce în mod special România are o problemă? Pentru că ţările din Europa de Est, ultimele state care au aderat la Uniunea Europeană, n-au atins încă nivelul de convergenţă al Uniunii, adică suntem, să spunem, ţări mai sărace din Uniunea Europeană în comparaţie cu statele din vestul Europei. Şi atunci pe o dezvoltare foarte puternică a retail-ului - ştiţi că avem peste 60% într-un retail modern, nu ştiu de ce îi spunem modern, dar folosim acest termen în lanţurile de supermarketuri - şi pe o creştere foarte mare a private label-ului, când vom avea produse agricole produse din Mercosur, va fi foarte uşor să le pui un brand al acestor retaileri pe private label şi vor penetra pieţele care sunt foarte sensibile la preţ. Ţara noastră este o piaţă sensibilă la preţ, mai ales că bugetul destinat produselor alimentare este peste 50%, adică este ca într-o ţară săracă. Fiind sensibilă la preţ, produsele, chiar dacă nu se va depăşi cota aceea de intervenţii pentru produsele agricole din Mercosur, şi mă refer la carne şi carne de vită, vor ajunge pe piaţa românească. Aici va fi de fapt problema pentru că noi tot vorbim de clauze de salvgardare. Sigur, francezul nu va cumpăra decât carnea lui specială, dacă o vrea, nu ştiu o carne din cota Hilton aceea pentru restaurante, o vită specială dintr-o anumită ţară din America de Sud. Dar el de zi cu zi şi în retail va avea produsul franţuzesc, pentru că el a fost educat încă de pe băncile şcolii să-şi cumpere produse naţionale pentru că acestea susţin economia în picioare, dau locuri de muncă, asigură buget pentru educaţie, pentru siguranţă, pentru infrastructură şi aşa mai departe. Românul, din păcate, nu are o această componentă în educaţia lui şi chiar dacă nu se depăşeşte cota despre care auzim că domnule, stai că avem măsuri asiguratorii la nivel de Europa, noi vom vedea că produsele acelea vor veni în România în mare parte şi în ţările din Europa de Est, România şi Bulgaria”.

Domnia sa a precizat că este bună concurenţa, dar este inadmisibil ca fermele din estul Uniunii Europene să fie transformate în spaţii de vizitare, unde cetăţenii să meargă doar în excursii tematice sau să facă turism. Preşedintele APAR a amintit că securitatea alimentară este esenţială pentru suveranitatea unui stat.

Ştefăniţă Pădure a precizat: "În contextul complicat în care suntem geopolitic, vorbim de securitate alimentară şi vorbim după aceea de independenţa aceasta pe care s-o avem de care vorbea preşedintele Macron. Deci dacă tu îţi închizi o fermă, o fermă de animale, nimeni nu mai deschide alta în contextul actual, mai ales al generaţiei tinere care nu doreşte să mai rămână în mediul rural. Vedem că orice închidere de fermă, orice închidere de facilitate de producţie, orice închidere în sectorul agri, va mări cantitatea de materie primă care va pleca în afară, va accentua exportul de subvenţie, iar în schimbi vom aduce produse cu valoare adăugată în ţară”.

Preşedintele APAR consideră că textul actualului acord UE-Mercosur nu va mai putea fi schimbat, la ratificare, în Parlamentul European, dar a afirmat că este important ca "acele clauze de salvgardare să fie văzute şi la nivel de ţară”.