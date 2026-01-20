Deficitul bugetar al Rusiei a urcat la 2,6% din PIB în 2025

Rusia a înregistrat în 2025 un deficit bugetar de 5,6 trilioane de ruble, echivalentul a aproximativ 72,1 miliarde de dolari, a anunţat luni Ministerul de Finanţe de la Moscova, potrivit Reuters.

Deficitul reprezintă 2,6% din produsul intern brut, fiind cel mai ridicat nivel raportat ca pondere în PIB din 2020, relatează Reuters.

În termeni nominali, acesta este cel mai mare deficit bugetar înregistrat de Rusia din 2006, notează Reuters.

Rezultatul fiscal din 2025 este semnificativ mai slab decât cel din anul precedent, când deficitul s-a situat la 1,7% din PIB, potrivit Reuters.

Pe parcursul anului, guvernul rus a fost nevoit să majoreze de două ori ţinta de deficit, iniţial stabilită la 1,2 trilioane de ruble, adică 0,5% din PIB, relatează Reuters.

Revizuirea a fost determinată de scăderea veniturilor din energie şi de aprecierea rublei, care a afectat încasările bugetare, scrie Reuters.

Datele oficiale arată că veniturile totale ale bugetului de stat au ajuns la 37,28 trilioane de ruble, un nivel cu 7,5% sub obiectivele iniţiale, potrivit Reuters.

Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în sectorul energetic, unde veniturile din petrol şi gaze au scăzut cu 24%, atingând cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, notează Reuters.

Scăderea a avut loc în pofida majorării taxelor pe profitul companiilor şi a impozitelor pe veniturile personale, conform Reuters.

În paralel, cheltuielile bugetare ale Rusiei au crescut cu 6,8% faţă de 2024, ajungând la 42,93 trilioane de ruble, relatează Reuters.

Nivelul cheltuielilor a depăşit cu 3,5% planul iniţial, într-un context marcat de alocări mai mari pentru apărare, programe sociale şi sprijinirea industriei, potrivit Reuters.

Pentru a limita deteriorarea poziţiei fiscale în 2026, guvernul rus a majorat taxa pe valoarea adăugată, cu obiectivul de a menţine deficitul la 1,6% din PIB, notează Reuters.

Analiştii se declară însă sceptici în privinţa acestor ţinte, având în vedere că preţurile actuale ale petrolului rusesc se situează sub media de 59 de dolari pe baril utilizată în proiecţiile bugetare pentru anul în curs, relatează Reuters.