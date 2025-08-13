Deficitul bugetar al SUA a crescut la 291 miliarde dolari în iulie

Deficitul bugetar al Statelor Unite a urcat în iulie la 291 miliarde de dolari, în creştere cu aproape 20% faţă de aceeaşi lună din 2024, arată datele Departamentului Trezoreriei publicate marţi, citate de Reuters.

Creşterea s-a produs în pofida unui avans de 21 miliarde de dolari al veniturilor din taxe vamale, rezultat al tarifelor impuse de preşedintele Donald Trump, deoarece cheltuielile guvernamentale au crescut mai rapid decât încasările, transmite sursa.

În iulie, veniturile totale au fost de 338 miliarde de dolari (+2% faţă de anul trecut), iar cheltuielile au atins 630 miliarde de dolari (+10%), un nivel record pentru această lună, potrivit sursei citate.

Ajustând pentru numărul mai mic de zile lucrătoare comparativ cu 2024, deficitul ar fi fost de aproximativ 271 miliarde de dolari.

Încasările brute din tarife vamale au urcat la circa 28 miliarde de dolari, faţă de 8 miliarde în urmă cu un an, datorită majorării ratelor tarifare.

Pentru primele 10 luni ale anului fiscal, deficitul total a ajuns la 1.629 trilioane de dolari, cu 7% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, pe fondul unui avans de 6% al veniturilor şi de 7% al cheltuielilor, ambele la niveluri record pentru intervalul respectiv.