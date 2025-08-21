Deficitul bugetar al SUA, prognozat cu 1.000 de miliarde de dolari mai mare în următorul deceniu

Deficitele bugetare federale ale Statelor Unite vor fi cu aproape 1.000 de miliarde de dolari mai mari în următorii zece ani decât se estima în ianuarie, potrivit unui raport publicat miercuri de Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), transmite Reuters.

Creşterea este atribuită pachetului fiscal şi de cheltuieli ”One Big Beautiful Bill Act”, dar şi tarifelor vamale introduse de administraţia Trump, conform sursei.

CRFB estimează un deficit cumulat de 22,7 trilioane de dolari pentru perioada 2026-2035, faţă de prognoza Biroului pentru Buget al Congresului (CBO) din ianuarie, de 21,8 trilioane de dolari.

Pentru anul fiscal 2025, deficitul este estimat la 1,7 trilioane (5,6% din PIB), în uşoară scădere faţă de 1,83 trilioane în 2024. Ulterior, deficitele ar urma să crească treptat, ajungând la 2,6 trilioane de dolari (5,9% din PIB) în 2035, relatează Reuters.

Potrivit CRFB, pachetul fiscal şi de cheltuieli va majora deficitele cu 4,6 trilioane de dolari până în 2035, inclusiv costurile cu dobânzile. Veniturile suplimentare din tarifele impuse de Trump ar urma însă să aducă 3,4 trilioane de dolari în acelaşi interval, compensând parţial creşterea datoriei.

Reducerea subvenţiilor pentru asigurările de sănătate şi tăierea unor finanţări federale ar contribui, la rândul lor, la scăderea deficitului cu câte 100 de miliarde de dolari.

Dobânzile la datoria publică reprezintă principalul factor de presiune: acestea sunt prognozate la 14 trilioane de dolari în perioada 2025-2035, crescând de la aproape 1 trilion (3,2% din PIB) în 2025 la 1,8 trilioane (4,1% din PIB) în 2035.

Un scenariu alternativ al CRFB, care presupune anularea unei părţi din tarifele impuse de Trump şi prelungirea mai multor reduceri temporare de taxe, ar majora deficitele cu încă 7 trilioane de dolari peste nivelul de bază. În acest caz, raportul datorie/PIB ar urca la 134% în 2035, faţă de 118% în prognoza CBO şi 120% în scenariul de bază CRFB.