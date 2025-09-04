Deficitul comercial al SUA creşte, iar crearea de locuri de muncă scade la jumătate

Datele publicate joi de Departamentul Comerţului şi de ADP/Stanford Lab arată deteriorarea unor indicatori economici cheie pentru Statele Unite în primele luni ale mandatului preşedintelui Donald Trump, relatează BFM TV, care indică cele ce urmează.

În iulie, deficitul balanţei comerciale americane a urcat la 78,3 miliarde dolari, în creştere cu 32,5% faţă de iunie, ca urmare a avansului de 5,9% al importurilor, comparativ cu un plus de doar 0,3% al exporturilor. Cea mai mare parte a creşterii s-a concentrat în importurile de echipamente pentru întreprinderi şi materii prime, inclusiv aur. Deficitul cu China a crescut la 14,7 miliarde dolari, dar rămâne sub cel cu Mexic (16,6 miliarde dolari) şi Vietnam (16,1 miliarde dolari).

Pe piaţa muncii, raportul lunar ADP indică o încetinire bruscă a angajărilor: în august au fost create doar 54.000 de locuri de muncă în sectorul privat, faţă de 106.000 în iulie şi sub aşteptările de 75.000. Cele mai multe angajări au fost în sectorul recreativ şi hotelier (50.000), în timp ce industria şi logistica au consemnat pierderi de locuri de muncă, pe fondul politicilor protecţioniste şi al taxelor vamale majorate.

Economista Nela Richardson, citată în raport, avertizează că încetinirea angajărilor este alimentată de lipsa forţei de muncă, reticenţa consumatorilor şi schimbările legate de utilizarea inteligenţei artificiale, conform sursei citate.

Cifrele oficiale privind piaţa muncii urmează să fie publicate vineri, după ce precedentul raport a provocat tensiuni la Casa Albă şi demiterea şefei serviciului de statistică.