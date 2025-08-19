Delgaz Grid sistează joi, temporar, alimentarea cu gaze în Cisnădie

Delgaz Grid va sista temporar joi, între orele 9:00 - 14:00, alimentarea cu gaze la consumatorii din localitatea Cisnădie, judeţul Sibiu, anunţă compania printr-un comunicat.

"Pentru a permite Transgaz efectuarea unor lucrări specifice la instalaţiile proprii, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz joi, 21 august, în intervalul orar 09:00-14:00, la consumatorii din localitatea Cisnădie. Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuţiei gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute", se menţionează în comunicat.

Delgaz Grid, compania de distribuţie din cadrul Grupului german E.ON, operează o reţea de gaze naturale de 26.000 km în 20 de judeţe din partea de Nord şi de Vest a României (Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara, Mureş, Sibiu, Alba, Harghita, Iaşi, Botoşani, Vaslui, Suceava, Neamţ şi Bacău) şi o reţea de electricitate de circa 82.000 km în şase judeţe din Moldova: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, care deservesc 3,6 milioane de clienţi.

De la intrarea pe piaţa locală, în anul 2005, E.ON a investit 2,4 miliarde de euro în principal pentru modernizarea reţelelor de gaze naturale şi electricitate şi a virat către stat impozite şi taxe de 3,8 miliarde de euro.