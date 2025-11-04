Deltamed livrează 121 de ambulanţe echipate cu tehnologie spaniolă de ultimă generaţie

Deltamed va livra Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) 121 de ambulanţe de tip C, echipate cu platforma digitală 4RemoteHealth, dezvoltată de compania spaniolă Zerintia HealthTech, care va permite conectarea directă la serverele sistemului naţional de sănătate şi utilizarea unor funcţii avansate de teleasistenţă şi monitorizare medicală în timp real. Astfel, noile vehicule vor putea transmite în timp real date clinice, imagini şi filme către personalul medical din spitale, facilitând intervenţii medicale mai rapide şi o coordonare eficientă între echipajele din teren şi personalul medical din centrele de urgenţă, conform unui comunicat transmis redacţiei.

„Platforma 4RemoteHealth a Zerintia HealthTech a fost singura care a îndeplinit toate cerinţele tehnice necesare pentru conectarea la serverele sistemului de sănătate din România. Implementarea locală asigură o funcţionare autonomă şi sigură, complet adaptată infrastructurii naţionale de urgenţă. Datorită platformei 4RemoteHealth, ambulanţele vor putea monitoriza şi transmite informaţii clinice către personalul medical din spitale în timpul transportului pacienţilor, asigurând o îngrijire mai rapidă, mai precisă şi mai bine coordonată. Vehiculele vor putea transmite în timp real imagini, filme, semne vitale, date de la camerele de inspecţie şi de la defibrilatoare, facilitând procesele clinice de pretriaj înainte de sosirea la spital sau permiţând sprijinul clinic de specialitate din centrele de urgenţă pentru stabilizarea pacienţilor în timpul transportului, dacă este necesar”, explică Mihai Gavrilă, IT Manager al Deltamed.

Ambulanţele de tip C sunt construite pe şasiuri MAN TGE, recunoscute pentru performanţele excelente în teren accidentat şi sunt dotate suplimentar cu ecograf, pentru a asigura un diagnostic rapid chiar din timpul transportului. Acestea sunt fabricate în conformitate cu standardul european EN1789 în unitatea de producţie de la Gilău, judeţul Cluj, unde Deltamed realizează totul de la zero, de la etapa de concept şi proiectare, până la cel mai mic detaliu al execuţiei propriu-zise.

Zerintia HealthTech, o companie spaniolă specializată în soluţii de sănătate digitală, dezvoltă tehnologii care transformă îngrijirea medicală, prin integrarea dispozitivelor medicale şi a datelor clinice în medii conectate. Printre inovaţiile sale se numără 4RemoteHealth, o platformă SaaS IoT care permite profesioniştilor din sănătate să colaboreze şi să ofere sprijin medical în timp real, de la distanţă, transformând modul în care sunt gestionate intervenţiile şi îngrijirea pacienţilor, potrivit comunicatului.

„Suntem foarte bucuroşi să colaborăm cu cel mai mare producător de vehicule pentru intervenţii speciale şi de urgenţă din Europa de Est. Digitalizarea celor 121 de ambulanţe este o primă etapă a contractului pe care îl avem cu Deltamed, cu potenţial de dezvoltare în următorii ani. Tehnologia dezvoltată de noi este 100% spaniolă şi contribuie la transformarea unui sector cu impact economic şi social major, precum cel al urgenţelor medicale. Dincolo de acest proiect, platforma noastră 4RemoteHealth este implementată şi în săli de operaţie, în secţii de terapie intensivă şi în alte medii spitaliceşti complexe, permiţând colaborarea în timp real între profesioniştii din domeniul medical. Pentru implementarea acestui contract, am colaborat cu partenerul nostru local, Healtech Solutions”, explică Joaquín Fernandez de Pierola, cofondator şi preşedinte al Zerintia HealthTech.

În prezent, Deltamed este activă pe pieţele din Bulgaria, Moldova, Austria, Germania, Slovacia, Spania şi Singapore. În ultimii ani, producătorul român a fost implicat în proiecte importante, precum dotarea în 2023 a celor şapte elicoptere Black Hawk achiziţionate de Inspectoratul General al Aviaţiei cu brancarde medicalizate complexe, capabile să asigure simultan îngrijire de terapie intensivă pentru patru pacienţi. De asemenea, în 2024, Deltamed a livrat 62 de ambulanţe de tip B Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova şi a primit o comandă de 300 de ambulanţe pentru Austria. Pentru a susţine această dezvoltare accelerată, Deltamed a alocat 2,5 milioane de euro pentru extinderea capacităţii de producţie - inclusiv o investiţie de aproape 2 milioane de euro într-o nouă unitate la Aiud, jud. Alba, destinată producţiei de serie, în timp ce activitatea de cercetare şi dezvoltare continuă la sediul central din Gilău.

„Fiecare ambulanţă livrată este rezultatul unui efort susţinut de inovare, muncă în echipă şi dorinţă reală de a salva vieţi. Într-o industrie în care inovaţia, eficienţa şi capacitatea de adaptare fac diferenţa, am investit constant în tehnologie, cercetare şi dezvoltare, pentru a livra soluţii care respectă cele mai exigente standarde internaţionale. Astfel, producem local vehicule de intervenţie care sunt deja recunoscute în Europa şi dincolo de graniţele ei”, spune Wolfgang Spanny, CTO Deltamed.