Demeter Andras Istvan: ”Cultura trebuie trăită înainte de a fi făcută”

De Ziua Culturii Naţionale, sărbătorită anual pe 15 ianuarie, ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a transmis un mesaj amplu despre rolul esenţial al culturii în societate, subliniind că aceasta nu reprezintă doar patrimoniu sau producţie artistică, ci o experienţă vie, trăită de oameni şi pentru oameni. „Cultura ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul. Înainte de orice, însă, chiar şi înainte de a fi făcută, cultura trebuie trăită. Cultura înseamnă nu doar patrimoniu, ci şi educaţie”, a transmis ministrul într-un mesaj public. În mesajul publicat pe Facebook, Demeter Andras Istvan a descris cultura ca pe un proces complex, care se naşte din emoţie, expresie şi interacţiune umană. El a evidenţiat faptul că actul cultural nu aparţine exclusiv marilor scene sau instituţiilor consacrate, ci se manifestă în forme diverse, inclusiv în spaţii neconvenţionale şi prin munca adesea invizibilă a celor care susţin infrastructura culturală. „Cultura se face de către, prin şi pentru oameni. Răzbate prin emoţia transmisă de pe scenă, dintr-o carte deschisă, o pictură sau o fotogramă; din inflexiunile unei melodii sau din detaliile unui ornament de pe o clădire”, a afirmat ministrul. Demeter Andras Istvan a comparat actul cultural cu o „sferă” - o formă perfectă, vizibilă şi măsurabilă, dar care conţine un mister infinit, asemenea numărului Pi (π). În această metaforă, cultura devine una dintre „legăturile invizibile ale omului cu universul”, imposibil de epuizat sau explicat complet.

• Patrimoniu şi dezvoltare economică

Ministrul Culturii a subliniat că rolul culturii depăşeşte sfera simbolică sau identitară. În muzee, biblioteci şi instituţii culturale, cultura înseamnă educaţie, dialog şi deschidere, dar şi dezvoltare umană, socială şi economică. „Comunităţile care investesc în cultură devin mai puternice, mai vii, mai competitive. Cultura generează idei, pune în mişcare sisteme şi înlesneşte traseele diplomatice între ţări, fiind bine ştiut faptul că ea reprezintă cel mai bun ambasador”, a arătat Demeter Andras Istvan. Potrivit acestuia, cultura creează locuri de muncă, atrage investiţii pe termen lung şi aduce plusvaloare financiară atunci când este administrată eficient. În acelaşi timp, oferă stabilitate şi încredere în perioade marcate de incertitudine. În încheierea mesajului său, ministrul Culturii le-a mulţumit tuturor celor care „trăiesc cultura”, fie cu rigoare profesională, fie cu pasiune, şi care cred în rostul acesteia într-o societate aflată în continuă transformare.

Ziua Culturii Naţionale a fost instituită ca sărbătoare cu statut naţional în 2010, fiind legată simbolic de data naşterii lui Mihai Eminescu. Ajunsă în 2026 la a XVI-a ediţie, această zi are ca scop promovarea valorilor culturii româneşti în toate comunităţile locuite de români, atât în ţară, cât şi în afara graniţelor.